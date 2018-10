L'ANC reivindica el 27-O i insta el Govern a treballar per a "escenaris de no negociació"

Cues aquest dissabte davant dels diferents registres públics de la Generalitat per donar valor a la declaració d'independència. A Barcelona centenars de persones s'han acostat fins a la conselleria d'Economia, a la rambla de Catalunya, on han entrat peticions perquè la DUI votada al Parlament el 27 d'octubre del 2017 es publiqui al 'Butlletí Oficial del Parlament' i el 'Diari Oficial de la Generalitat'. L'acció, organitzada per l'ANC a tots els registres oberts dissabte (a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa), s'ha convocat amb el lema "El mandat de l'1-O no és simbòlic! Publiqueu-lo al DOGC!".

Davant l'edifici de Vicepresidència l'entitat ha celebrat un acte amb la presidenta, Elisenda Paluzie, que ha reclamant al Govern que es prepari per a "escenaris de no negociació". "El primer pas és que es publiqui la DUI al DOGC. No podem amagar que el Parlament va aprovar la independència. Els actes de sobirania són molt importants perquè expressen la voluntat del poble", ha subratllat durant el discurs.

Posteriorment, en declaracions als mitjans, Paluzie ha fet una crida als partits per "posar en comú" els fulls de ruta respectius i ha assegurat que respecta la decisió de la CUP d'abandonar parcialment l'activitat parlamentària. L'economista ha demanat "recuperar el camí" i ha apuntat que això s'aconsegueix "alineant estratègies" entre els diferents actors independentistes. Quan li han preguntat per si l'escenari actual dificulta que s'arribi al 21 de desembre amb una estratègia unitària per implementar la República -exigència de l'ANC abans de demanar elevar el to contra el Govern i els partits-, Paluzie no ha volgut fer sang i ha assenyalat que "queden dos mesos i poden passar moltes coses".

En la línia del que va aprovar l'ANC en l'última reunió del seu secretariat nacional, Paluzie ha explicat que és més "realista" la via unilateral que la pactada per arribar a la independència, que ha qualificat d'"idealista". Així, ha destacat que "no hi ha excusa per no posar-se a treballar". "L'ANC es compromet a fer-ho incansablement", ha apuntat durant l'acte, presentat per l'actor Toni Albà, en el qual s'ha emès un vídeo del moment en què l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell llegia el preàmbul de la DUI del 27-O.

En la seva intervenció, Paluzie també ha posat l'accent en la repressió de l'Estat i ha considerat que "vulnera drets civils i polítics individuals perquè té l'objectiu d'eliminar i suprimir l'exercici del dret d'autodeterminació". Així, ha denunciat que l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, siguin a presó, així com l'anterior Govern i Forcadell. "És una vergonya que una presidenta d'un Parlament escollit democràticament sigui a la presó acusada d'uns delictes inventats, com el de rebel·lió", ha anotat.