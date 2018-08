Puigdemont demana al Suprem que no el titlli de "fugit"

L'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, que defensa l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Clara Ponsatí i Lluís Puig, ha demanat al Tribunal Suprem que deixi de referir-se a ells com a "fugits", perquè és un terme "pejoratiu". El lletrat ha assegurat, en un comunicat publicat al seu compte de Twitter, que en algunes resolucions s'ha utilitzat aquesta paraula, que no considera "gramaticalment exacta".

Presentado asimismo escrito solicitando al TS que subsane un error formal



Se les ha escapado la palabra ‘huidos’ para referirse al MHP @KRLS y los Hbles. @ClaraPonsati y @PuigGordi



Es evidente que es un error meramente formal y seguro por tanto que lo subsanan de inmediato pic.twitter.com/sLZgUXkXRL — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) 31 de julio de 2018

En la interlocutòria del 9 de juliol, el jutge instructor, Pablo Llarena, en la peça separada per als processats que són fora de l'estat espanyol, utilitza aquest terme. Per això el lletrat sol·licita que es modifiqui l'error, i suggereix a la sala penal del Suprem que en les seves properes resolucions identifiqui els seus clients com a "processats absents".

Un dels arguments que ha utilitzat Cuevillas per defensar la seva posició és que al diccionari de la RAE la definició de 'fugitiu' fa referència a la persona que està "recelosa o amagant-se per por d'alguna cosa o d'algú"."Els meus representats ni s'amaguen, perquè l'administració de justícia sap perfectament on són, ni estan recelosos, exceptuant les naturals prevencions que els provoquen la naturalesa i la forma d'instrucció d'un procés de naturalesa eminentment política com el que ens ocupa", afegeix l'escrit.

Van marxar d'Espanya "legalment"

En aquest sentit, Cuevillas afirma que Puigdemont i els seus exconsellers van sortir "legalment" d'Espanya, "sense que pesés sobre ells cap ordre de detenció ni cap diligència que els afectés", diu a l'escrit. L'advocat assenyala també que "des del primer moment" s'han sotmès a la jurisdicció de la justícia europea i han col·laborat amb ella en relació a les ordres de detenció cursades. També recorda que els jutges d'Alemanya, Escòcia i Bèlgica no han imposat cap mesura cautelar contra els exiliats, a diferència del jutge Llarena, que ha acordat "oneroses mesures" que "podrien justificar que no s'hagi personat voluntàriament davant els tribunals espanyols".

En un altre escrit presentat a l'Audiència Nacional, Cuevillas parla de la disposició de Puigdemont davant els tribunals Europeus. L'advocat defensor també demana que s'arxivi la causa contra el professor de la Universitat de Barcelona (UB) Josep Lluís Alay, investigat a l'Audiència Nacional per delicte d'encobriment pel fet de ser una de les quatre persones que acompanyaven Puigdemont quan va ser detingut a Schleswig-Holstein quan tornava a Brussel·les.

Cuevillas defensa que el professor no pot ser investigat perquè no es compleixen les circumstancies d'encobriment. Per defensar-ho, assegura que l'expresident "no estava intentant sostreure's de l'acció de la justícia, sinó al contrari, presentar-se com més aviat millor davant els tribunals belgues, perquè era aquell el lloc de referència".