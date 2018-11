L'independentisme avisa que les acusacions de la Fiscalia no el faran "renunciar" als seus objectius polítics

Després de conèixer els escrits d'acusacions de la Fiscalia contra els líders independentistes processats pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, la reacció de l'independentisme ha inundat les xarxes socials. El president de la Generalitat ha convocat un consell executiu extraordinari a les 13.15 h i el vicepresident, Pere Aragonès, ha afirmat que amb l'escrit d'acusacions de la Fiscalia "l'estat espanyol ha escrit la seva sentència". Ara bé, Aragonès ha avisat que el procés sobiranista és "imparable": "No ens aturaran per molts anys de presó" que imposin.

Avui l'Estat espanyol ha escrit la seva sentència, però que sàpiguen que aquest procés és imparable, no ens aturaran per molts anys de presó. El sistema judicial espanyol continua alimentant la farsa i vol condemnar la voluntat democràtica de tot un poble. — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) 2 de noviembre de 2018

Precisament, aquest matí Aragonès, juntament amb el president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha reunit amb l'Associació Catalana pels Drets Civils –del qual formen part els familiars dels presos polítics i exiliats– al Palau de la Generalitat.

El conseller d'Afers Exteriors, Ernest Maragall, ha avisat l'independentisme que es prepari per a "l'hivern de la repressió i la injustícia flagrant". Maragall també ha retret al govern espanyol que no hagi instat la Fiscalia a rectificar les seves acusacions contra els líders independentistes: "Un estat que trenca tota esperança de rectificació i reconciliació".

Rebel·lió? Sedició? Fiscals i Advocats de l'Estat ho confirmen. Un Estat que trenca tota esperança de rectificació i reconciliació.

Catalans i catalanes: preparem-nos per l'hivern de la repressió i la injustícia flagrant.

Llibertat i Democràcia, el nostre Nord.

Desperta Europa! — Ernest Maragall (@ernestmaragall) 2 de noviembre de 2018

Indignació dels líders independentistes

Per la seva banda, el president del PDECat, David Bonvehí, ha contradit les acusacions de la Fiscalia: "Els nostres presos polítics són persones innocents". El dirigent del partit demòcrata, a més, ha qualificat el procediment judicial en el qual estan immersos els líders independentistes de "revenja".

Avui que ja sabem de què se’ls acusa i quines penes els demanen, deixeu-me reiterar que els nostres presos polítics són persones innocents. I també diré que avui es demostra que això no és un procediment, és una revenja 🎗 — David Bonvehí (@davidbonvehi) 2 de noviembre de 2018

El diputat de la CUP Vidal Aragonés ha sortit en roda de premsa al Parlament i ha considerat que el procés judicial a què s'enfronten els líders independentistes és "polític" i va en contra del dret a l'autodeterminació del poble català: "No té res a veure amb un procés penal en termes clàssics". Aragonés ha afirmat: "No es tracta d'una actuació jurídica, sinó d'una causa general contra el dret a l'autodeterminació".



El diputat cupaire creu que els escrits de la Fiscalia demostren que la resposta de l'estat espanyol al procés sobiranista català és aplicar un "càstig exemplar contra els líders polítics que van ser les cares visibles del Procés". "És una actuació clara que el que vol és que la unitat territorial aparegui com una actuació sagrada: que qualsevol que s'atreveixi a qüestionar-la rebi penes de presó", ha sentenciat. Aragonés també ha criticat que l'Estat hagi permès que un "grupuscle d'extrema dreta", en referència a Vox, hagi exercit d'acusació popular. "Està determinant els nivells de repressió contra els líders catalans", ha avisat.

El diputat anticapitalista ha demanat a tots els partidaris del dret a l'autodeterminació –de Catalunya i de la resta de l'Estat– "unitat" i convertir els judicis contra els líders independentistes en "un bumerang contra l'estat espanyol". "Hem de respondre amb un judici contra l'estat espanyol, amb un contrarrelat propi –ha demanat–. O s'està amb l'oprimit o s'està amb l'opressor", ha etzibat Aragonés.

En la mateixa línia, el portaveu del secretariat nacional de la CUP Lluc Salellas ha qualificat l'estat espanyol "d'autoritari i demofòbic" i ha esperonat l'independentisme: "Que no ens guanyi la por".

L'Estat espanyol torna a mostrar la seva essència autoritària i demofòbica. És estructural. Res de nou. Obrim els ulls i fem-nos dignes de la llibertat que portem als braços i cors. Que no ens guanyi la por. #LlibertatPresosPolítics https://t.co/4uRRdkwre2 — lluc salellas i vilar (@llsalellasvilar) 2 de noviembre de 2018

El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha criticat que el ministeri públic demani fins a un total de "214 anys de presó per defensar el dret a votar, per posar urnes, per protegir llibertats fonamentals". Mauri ha demanat a l'independentisme que no renunciï a res, "perquè ens ho volen prendre tot".

Un total de 214 anys de presó per defensar el dret a votar, per posar urnes, per protegir llibertats fonamentals. Ara més que mai no podem renunciar a res, perquè ens ho volen prendre tot. — Marcel Mauri 🎗 (@marcelmauri) 2 de noviembre de 2018

Els comuns titllen de "desproporcionat" l'escrit de la Fiscalia

La portaveu de Catalunya en Comú - Podem, Susanna Segovia, considera "desproporcionat, injustificat, desmesurat" l'escrit de la Fiscalia, a la qual acusa d'intentar "impedir" una resolució política del conflicte amb Catalunya.

Desproporcionat, injustificat, desmesurat. En lloc de deixar espai a la política per avançar cap a la ressolucio, la fiscalia sembla voler-ho impedir al preu que sigui. Això és el que passa quan judicialitzes la política. https://t.co/WgoO93TOKy — Susanna #EnComú (@susannasegovia) 2 de noviembre de 2018

Per la seva banda, la diputada de Catalunya en Comú - Podem i impulsora de la plataforma Sobiranistes, Elisenda Alamany, ha titllat "d'intolerable" l'acusació de la Fiscalia "contra persones dignes i pacífiques" i ha qualificat "d'autèntica salvatjada" el procés judicial en què estan immersos els líders independentistes. "La repressió ens allunya d'una solució democràtica per a Catalunya", ha conclòs.

Intolerable acusació de la Fiscalia contra persones dignes i pacífiques. Una autèntica salvatjada. La repressió ens allunya d'una solució democràtica per a Catalunya. #LlibertatPresosiPresesPolítiques https://t.co/IZSHpwQaPG — Elisenda Alamany (@Elisendalamany) 2 de noviembre de 2018

ICV també ha qualificat de "totalment injustes les penes que vol imposar la Fiscalia per uns actes que clarament no van ser rebel·lió". "Seguirem exigint la seva llibertat", han afegit els ecosocialistes al seu compte de Twitter.