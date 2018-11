L'advocada de Cuixart creu que la Fiscalia interpreta la llei de manera "absolutament antidemocràtica"

L'advocada Marina Roig, que defensa el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha assegurat aquest dissabte que els escrits d'acusació de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat no l'han sorprès, i que creu que "s'estan fent unes interpretacions dels fets i del Codi Penal absolutament antidemocràtiques".

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Roig ha comentat la diferència entre les acusacions de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat –la primera atribueix als presos rebel·lió i la segona no–, una "incongruència" que "demostra el surrealisme del procediment".

Segons la seva opinió, "aquesta incongruència entre les acusacions posa de manifest que els fets, evidentment, no són constitutius de cap dels delictes que pretenen", creu que demostren la debilitat de l'argumentació i recorda la dificultat per defensar Cuixart de delictes diferents.

Preguntada per l'estratègia de defensa al judici, ha explicat dues línies de treball: "D'una banda, davant aquests escrits acreditarem amb proves la realitat dels fets, que no es correspon, en molt bona part, amb el que diu l'escrit d'acusació. Després hi ha una part de l'escrit d'acusació que diu coses que efectivament han passat i que no són delicte".

Ha explicat que les acusacions consideren delicte "coses que han passat i que són l'exercici de drets fonamentals", com ara la mobilització popular i ciutadana, que defensa com un dret fonamental a la mobilització i la protesta.

Respecte a l'acusació popular, representada per Vox i que demana 52 anys de presó per a Cuixart, Roig s'ha declarat "incapaç d'entendre com poden fer aquesta construcció" de la realitat per argumentar un doble delicte de rebel·lió.

L'advocada ha recordat que ha sol·licitat l'expulsió de Vox del procediment perquè considera que no ha aportat res que contribueixi a aclarir els fets, sinó que el partit té una motivació electoralista: "Aquest procediment s'està utilitzant com un altaveu per fer la seva propaganda".

Preguntada pel paràgraf de l'acusació de la Fiscalia que fa referència a la consigna "No passaran!", que Cuixart va fer servir, Roig ha comentat: "Crec que la persona que ha escrit aquest paràgraf probablement no és conscient del que volia dir el 'No passaran!', que és un crit antifeixista".

Ha assegurat que "Jordi Cuixart està molt orgullós d'haver dit 'No passaran!' i ho dirà tantes vegades com calgui". L'advocada ha explicat que ahir va visitar el seu defensat, que també es va fixar en la mateixa part de l'escrit d'acusació, i que segons ha narrat per a ell és una mostra més que tot el procés judicial és "absurd".