Cuixart demana al TC la seva posada en llibertat mentre duri el confinament

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha presentat aquest divendres un escrit al Tribunal Constitucional (TC) en el que reclama la seva posada en llibertat per tal de "poder passar el confinament a casa i dirigir" la seva empresa. Argumenta que es tractaria d'una mesura "extraordinària d'urgència" que es justifica per "l'excepcionalitat del moment i de l'estat d'alarma decretat pel govern espanyol".

"Demanem als poders de l'Estat que deixin de fer el ridícul a escala internacional, i es posin al costat de la democràcia i els drets humans", ha exposat el vicepresident de la entitat, Marcel Mauri a través d'un comunicat.

🔴 @marcelmauri: “Davant d'aquesta pandèmia, és impensable que els presos polítics que van ser condemnats simplement per defensar drets fonamentals siguin ara els que han de patir un nou doble càstig: el de seguir a la presó i el de tornar a estar lluny de les seves famílies” pic.twitter.com/cKpxzM9QEm — Òmnium Cultural (@omnium) March 27, 2020

Segons l'entitat, el mateix Constitucional ha dictat un acord que l'habilita per aprovar mesures cautelars i resolucions en aquells casos que ho requereixen per protegir drets fonamentals. "És el que demana la defensa de Cuixart", ha dit l'entitat.

La petició de Cuixart arriba després que l'ONU recomanés als governs prendre mesures urgents als centres penitenciaris per protegir la salut i la seguretat de les persones a la presó. A través d'un vídeo, l'Alta Comissionada pels Drets Humans de les Nacions Unides va assegurar que mantenir tancats els presos menys perillosos en una situació com l'actual havia de ser una mesura "d'últim recurs". "Amb brots en augment i un nombre creixent de morts a les presons, les autoritats han d'actuar", va afirmar.

Alta Comisionada @mbachelet pide a los gobiernos que tomen medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas en prisión o recluidas en otras instalaciones, como parte de los esfuerzos para frenar la pandemia del #COVID19 👉 https://t.co/98iiPIm2JH https://t.co/BFhIBIVUCn — UN Human Rights (@UNHumanRights) March 25, 2020

De fet, en l'escrit presentat davant l'alt tribunal, l'advocat de Cuixart, Benet Salellas, s'agafa a les declaracions de l'Alta Comissionada per justificar la sol·licitud. "Aquestes recomanacions estan també dirigides a les autoritats judicials i haurien de portar al TC a decantar-se per l'alliberament de Jordi Cuixart", diu.

Per a la defensa, també el fet que Jordi Cuixart s'hagi acollit a l'article 100.2 del reglament penitenciari per sortir a treballar hauria de facilitar l'excarceració. "Ha sigut ratificat pel jutjat de vigilància penitenciària", argumenta l'escrit, afegint que el president d'Òmnium ha cobert les seves obligacions d'entrades i sortides de la presó en aquest règim. "No hi ha risc d'incompliment de la condemna si Cuixart és posat en llibertat durant la tramitació" del recurs d'empara al Constitucional, acaba.

Justícia mantindrà els presos polítics en segon grau

Els presos polítics estan classificats en segon grau i tot just feia poques setmanes, quan va esclatar la crisi sanitària, que havien començat a sortir de la presó per treballar. Des del decret de l'estat d'alarma que estan tancats en els seus respectius centres.

El departament de Justícia, arran del confinament, ha pres mesures per reduir la població reclusa en el cas dels presos classificats en tercer grau: la meitat d'ells passen el confinament en el seu domicili a través d'un control telemàtic, aplicant-los l'article 86.4 del reglament. "Els presos polítics no estan en un règim de semi-llibertat", afirmen des de la conselleria, subratllant que es troben en la classificació del segon grau.

Ara bé, segons admeten des de Justícia, en els darrers dies d'emergència sanitària també s'han passat a tercer grau aquells presos classificats en un segon que estaven "pendents de revisió". Una via que s'ha aplicat quantitativament "a pocs empresonats" i que, segons la conselleria, no es pot fer en el cas dels presos polítics. Fonts del departament afirmen que seria "saltar-se una pantalla", argumentant que només en el cas de Dolors Bassa i Cuixart s'ha acceptat judicialment la via del 100.2 (en la resta de casos el jutge encara no s'ha pronunciat) i que el Tribunal Suprem podria revocar la decisió de forma immediata. Així doncs, Justícia mantindrà ara per ara en una classificació de segon grau els presos polítics.

Ahir dijous la consellera de Justícia, Ester Capella, va assegurar que la responsabilitat d'alliberar els empresonats és de l'Estat, que hauria d'"amnistiar-los".