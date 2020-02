Cuixart: "El problema no són les eleccions, sinó la lluita partidista"

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha assegurat en una carta enviada als socis de l'entitat que és necessària "una estratègia compartida de país" per poder "fer front als poders de l'Estat". "El problema no són les eleccions, sinó la falta de sentit d'estat i la lluita partidista", ha indicat sobre la falta d'entesa entre els partits independentistes.

Segons Cuixart, "la repressió busca dividir els que lluiten" i, per tant, "és inajornable una estratègia compartida de país, tan valenta com inclusiva". "La gent hi és, però no es poden generar frustracions que ens duen a una desorientació permanent", ha dit. En aquest sentit, ha recordat que "Òmnium sempre treballarà pels grans consensos, per ser més i més determinats i sense deixar-se ningú pel camí", així com per "no renunciar mai al diàleg ni a la confrontació democràtica mentre l’Estat alteri majories democràtiques i vulneri drets humans".

El líder d'Òmnium, considera que "fins que no torni la generositat serà impossible avançar", per la qual cosa ha demanat la "coherència i altura de mires" –en un clar missatge als dirigents polítics– que, a parer seu, "es mereix" la ciutadania catalana. "La generositat és responsabilitat de cadascú de nosaltres, com a ciutadans i com a col·lectiu", ha afirmat.

Així mateix, Cuixart ha destacat el "coratge" dels presos polítics que van comparèixer la setmana passada al Parlament i ha insistit en la necessitat d'una amnistia alhora que en el rebuig a "l'indult i qualsevol mesura o xantatge que impliqui renunciar a la lluita per l'autodeterminació mitjançant l'exercici de drets fonamentals".

A més, ha agraït les mostres de "complicitat i tendresa" que li arriben i ha valorat la seva sortida de la presó pel seu primer permís, la setmana passada: "Poder abraçar la família i els amics en llibertat ha sigut un plaer enorme, ens ha permès carregar piles i aferrar-nos més fort que mai al convenciment que el que estem fent té tot el sentit del món perquè ho estem construint plegats", ha escrit.