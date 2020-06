DIRECTE | Budó acusa el govern espanyol de no voler reunir la taula de diàleg

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, compareix aquest dimarts per donar comptes dels acords de consell executiu. La setmana passada la consellera de la Presidència va anunciar que el president, Quim Torra, convocaria els partits i entitats indepedentistes per abordar la taula de diàleg amb el govern espanyol, per la qual encara no hi ha data. Tot i això, la trobada sobiranista encara no s'ha produït i Budó ha afirmat que es produirà en els propers dies o de cara la setmana que ve. "Estem acabant d'ajustar la data", ha dit la portaveu.