Alejandro Fernández: “El PSOE i ERC negociaran perquè els presos surtin com més aviat millor”

Alejandro Fernández (Tarragona, 1976) és l’actual president del PP a Catalunya. Es va fer càrrec del partit fa poc més d’un any i ara intenta reflotar la formació.

En un frase, com ha estat ser president del PP a Catalunya?

Una odissea, perquè assumeixo el càrrec en el moment més complicat de la història del PP. En el meu primer cap de setmana com a president, rebo de regal tres enquestes: ens donaven zero a l’Ajuntament de Tarragona, zero al Congrés i zero al Parlament.

Ja no es pot empitjorar.

Els partits desapareixen.

Però a Espanya no desapareixeran.

A Espanya no, però en una de les seves comunitats autònomes podia passar. Però ara les enquestes diuen que tindrem un creixement important al Parlament.

Hi haurà acord entre PSOE i ERC?

Crec que l’acord està fet i que, com a molt, podríem assistir a una escenificació d’allargar-ho una mica més.

I en què creu que es basa l’acord?

Una reforma constitucional en uns termes que serà impossible i que generarà frustració. Ja va passar amb l’Estatut. I una altra part de la negociació que no serà tan pública i serà sobre la situació de Junqueras.

En quin sentit?

La possibilitat que, ni que sigui amb els subterfugis legals més enrevessats, els presos puguin sortir de la presó com més aviat millor.

Aquesta setmana qualificaran els presos i podrien accedir a permisos, tal com diu la llei. Per tant, no hi hauria negociació possible.

Perquè això sigui una realitat sense que hi hagi cap tipus d’acte de contrició, hi ha d’haver un clima favorable. Crec que aquesta és una part essencial de la negociació.

¿Haurien de fer, doncs, un acte de contrició?

Quan tu t’has d’acollir a qualsevol tipus de benefici penitenciari, has de mostrar una bona conducta i garantir que no tornaràs a repetir el que vas fer.

¿Creu que Junqueras es portarà malament?

Si es tracta de la seva gestualitat, segur que serà un amable sacerdot d’esquerres, però si es tracta de temes de fons, no es pot dir que Junqueras s’hagi portat bé sempre. Però depèn de com vostè interpreti “Ho tornarem a fer”.

¿Podria haver arribat el moment de començar a treballar el reconeixement de la plurinacionalitat?

No crec que a Espanya hi hagi diverses nacions. Els elements d’una nació són els drets i llibertats cíviques que emanen d’una Constitució. Espanya és una nació que té diverses llengües, identitats i tradicions culturals. La fórmula de la plurinacionalitat obre la porta a la disgregació.

¿Està d’acord amb la ponència que presentarà el PSC per flexibilitzar la immersió?

S’ha trencat el tabú de la immersió, es pot discutir i té mancances. Com a mínim s’està obrint el debat. Hem presentat una proposició de llei de plurilingüisme al sistema educatiu català que es votarà demà.

¿Està d’acord amb Cayetana Álvarez de Toledo quan va dir que “no parlar català” donava “més sentit” a la seva candidatura?

Les seves paraules es van treure de context. El que ella va voler dir és que no era una obligació parlar-lo per fer una campanya electoral.

¿I quan va demanar perdó en nom del PP per haver estat profundament anticatalans quan van acceptar el nacionalisme com a animal de companyia?

Jo també vaig demanar disculpes perquè molta gent es va sentir abandonada. El resultat de Ciutadans el 21-D no es va donar perquè el PP fos massa dur, sinó perquè molta gent va sentir que no es van protegir els seus drets.

¿El to dur d’Álvarez de Toledo ha vingut per quedar-se?

Ella ha dedicat la seva vida a la lluita contra el nacionalisme identitari de Vox. Cadascú té el seu estil, però estic molt orgullós de compartir projecte polític amb ella.

Li molesten els pactes amb Vox?

Has d’arribar a acords, de la mateixa manera que Podem ha sigut clau en la formació de governs a Catalunya i Espanya.

Què els separa de Vox?

Quan Santiago Abascal diu que ell detindria Torra, jo crec que això ho ha de decidir un jutge. També penso que l’estat de les autonomies, que Vox vol eliminar, és el que ens ha donat més pau i estabilitat.

Existeix la violència de gènere?

Hem de trobar solucions per reduir al màxim la xacra de la violència contra les dones, però tampoc passa res si es reconeix que hi ha altres formes de violència a la llar.

¿Han contactat amb vostè diputats o membres de Cs per tornar al PP?

Si ho haguessin fet, no ho explicaria. Si s’expliquen aquestes coses, acaben sortint malament.

Si Torra és españolazo, gairebé tothom deu ser-ho.

Tots ho som una mica, sí.

Piqué i Rosalía?

Sí. I catalanazos també. Jo també ho soc. No hi veig la diferència.