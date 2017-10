El Parlament proclama la República i posa en marxa el procés constituent

La República Catalana ja camina. El Parlament ha aprovat aquest divendres amb 70 vots a favor, 10 en contra i 2 en blanc la proposta de resolució que assumeix la declaració d'independència signada el 10 d'octubre pels diputats independentistes i que afirma que "la República Catalana es constitueix com a estat independent i sobirà".

La proposta de resolució, que assumeix la declaració d'independència en el preàmbul –la part que no es vota– i que s'ha votat en secret i per crida a petició dels grups promotors, insta el Govern a començar a "dictar totes les resolucions necessàries per al desenvolupament de la llei de transitorietat", iniciar els tràmits per donar la nacionalitat catalana i obrir una negociació per al repartiment d'actius i passius amb l'Estat.

El text de la declaració d'independència, que ha estat llegit per la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, s'ha aprovat en el marc del ple del Parlament d'aquest divendres, en el qual s'han de votat les propostes de resolució (PR) sobre com respondre a l'article 155 que avui mateix aprovarà el Senat. Els dos grups independentistes han defensat les seves propostes de resolució al ple davant les acusacions dels partits constitucionalistes i CSQP d'estar dividint els catalans i posar en risc les institucions catalanes.

Cs, PSC i PP han abandonat l'hemicicle amb crits de "Visca Catalunya" i algun de "Visca Espanya" quan s'havia de votar la proclamació de la República. Els populars, a més, com ja van fer els dies 6 i 7 de setembre, han posat sobre els seus escons banderes catalanes i espanyoles.

JxSí: "Venen temps difícils, de tensió, però no tenim alternativa"

"Avui som aquí per complir el mandat de l'1 d'octubre", ha assegurat la portaveu de Junts pel Sí, Marta Rovira, que ha englobat el referèndum en la defensa de la llibertat "d'expressió, d'opinió i del pluralisme polític". Per a la portaveu de JxSí, és el moment de convertir els vots de l'1 d'octubre en "llei". "Els ciutadans de Catalunya ens van garantir el país, i ara és feina nostra garantir-los l'Estat", ha proclamat, i ha conclòs: "Venen temps difícils, de tensió, però no tenim alternativa. No serà fàcil ni gratuït, no serà d'un dia per l'altre".

Després d'aquesta advertència, Rovira ha confiat que el debat del procés constituent "sigui sense límits". "Construir un estat, com ens proposem fer, significa que el poder de l'estat no pot estar mai sobre el poder de la gent", ha assegurat Rovira, que ha acabat el discurs afirmant: "Avui fundem un nou país". Rovira havia fet èmfasi en el bloqueig que l'Estat ha imposat a Catalunya. Després d'insistir en el fet que Catalunya "sempre ha ofert vies de diàleg", ha lamentat que el que ofereix el govern espanyol sigui "viciat" i que parteix "d'una imposició". "Nosaltres només hem volgut votar, i hem volgut que tothom votés", ha apuntat Rovira, que ha recordat que un 80% dels ciutadans defensen un referèndum.

Rovira també ha retret a PP, PSC i Ciutadans que ahir, durant el ple, no parlessin del 155. "Els fa vergonya. Han actuat com sempre actuen, fent veure que a Madrid els seus partits i els seus companys no tenen res a veure amb Catalunya". I s'ha dirigit directament a la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, que havia lamentat la persecució a l'oposició: "Faci-ho vostè també", ha dit Rovira, recordant la causa general contra l'independentisme, des dels assumptes judicials als ferits de l'1 d'octubre, i demanant a Arrimadas que exigeixi a l'Estat que afluixi la pressió.

CUP: la República és "el mandat del nostre poble"

La CUP, que ha dedicat el seu discurs a Jordi Sànchez (ANC) i Jordi Cuixart (Òmnium), ha defensat la proclamació de la República Catalana perquè és "el mandat del nostre poble" i ha instat el Govern i els ajuntaments a implantar la nova realitat jurídica que estableix la llei de transitorietat. "Avui ens constituïm com a subjecte polític amb dret a l'autodeterminació i l'exercim", ha assegurat el diputat Carles Riera, que ha estat l'encarregat de defensar el posicionament de l'esquerra independentista.

Per a la CUP, el marc constitucional és avui "un problema" perquè no ofereix una "sortida democràtica al conflicte" i ha ofert el nou marc legal republicà com un sistema jurídic per "ampliar drets civils, socials i polítics". La formació anticapitalista no ha negat la por que poden sentir els representants independentistes a l'hora de votar la declaració d'independència, un cop la fiscalia ja ha dit que actuarà contra tots els que participin en la declaració d'independència. Riera ha assegurat, però, que la por serà "convertida en tendresa i solidaritat", que esdevindrà "determinació i coratge" per tirar endavant les estructures republicanes, ha afirmat.

En aquest sentit, el cupaire ha instat les institucions catalanes –que quedaran tutelades per Madrid un cop s'aprovi el 155 al Senat– a "bastir un contrapoder popular institucional per defensar la República". "El contrapoder popular català enfront del poder autoritari de l'estat espanyol", ha expressat el diputat.

Cs: "No permetrem que trenquin Espanya, que ens divideixin"

El portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, ha estat el primer de parlar. Després de carregar contra l'actitud dels alcaldes i altres convidats independentistes a la sessió i d'assegurar que els grups constitucionalistes se senten "coaccionats", ha assegurat que avui és un dia "trist i dramàtic a Catalunya" perquè es perpetra "el cop a la democràcia instaurada el 1978". Carrizosa ha criticat que la proclamació de la República es basa en l'aplicació de les lleis del referèndum i de transitorietat que es van votar amb "nocturnitat" i de manera "antidemocràtica" i en un referèndum que va ser una "vergonya democràtica".

"Ens volen privar als catalans del passaport espanyol, i ho fan mentint, perquè la veritat no els pot aguantar el camí al desafiament i a la confrontació", ha afegit, retraient a la majoria independentista que digui que la proclamació de la República és la conseqüència inevitable de l'aplicació de l'article 155. "Són vostès els que s'han carregat les institucions", ha dit a JxSí i la CUP. El representant de la primera força de l'oposició ha remarcat que "Catalunya és molt diversa" i que hi ha molts ciutadans que no han fet cap mandat als independentistes. "Vostès han dividit la societat catalana en dos, han arruïnat la societat catalana", ha afegit, assegurant que això agrada a la majoria parlamentària.

A més, ha acusat JxSí i la CUP de voler portar Catalunya a "un futur incert", mentre que Cs vol prometre als catalans l'aplicació de la Constitució per convocar unes eleccions que aturin "el Brexit al qual ens està portant el senyor Puigdemont". "El paper que vostès han redactat [les resolucions per proclamar la República], empenta més de la meitat dels catalans a no ser el que són, que és catalans, espanyols i europeus, […] és pitjor que lleis il·legals, és il·lícit, immoral i antiètic. Cs no permetrà que es trenqui Espanya, que ens divideixin ni que ens aturin", ha conclòs Carrizosa, que ha estripat les propostes de resolució de JxSí i la CUP des del faristol.

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, també ha intervingut breument al ple per garantir als independentistes que "no aconseguiran els seus objectius". "No sé si tenen alguna esperança que Catalunya sigui un estat independent. Acaben de cometre l'error més gros de la democràcia a Catalunya", ha exclamat.

PSC: "Amb la culminació de la DUI ho rebenten tot"

En una línia semblant, però amb un to més calmat, s'ha expressat la portaveu del PSC, Eva Granados. Després d'insistir que "ningú vol que s'apliqui 155", però que és la conseqüència de la "sortida deliberada de la legalitat" per part del Govern i que és "inevitable" si es fa la DUI, ha acusat les forces independentistes de voler crear un país "intolerant, sectari i excloent". "Vostès són molt conscients del que fan avui però ¿són conscients de com estan moltes persones? ¿De la por i la preocupació que s'ha instal·lat en el cap dels catalans? ¿Que ja s'ha esfumat el 30% de la riquesa només amb l'anunci [de la DUI]? Són uns inconscients i no ho permetrem", ha afegit Granados.

Recordant que el PSC ha intentat "fins al darrer segon el diàleg", ha dit als partits independentistes que "amb la culminació de la DUI ho rebenten tot". "Hem intentat aturar la desfeta però s'ha quedat amb els purs", ha dit a Puigdemont, i ha afegit: "No en el nostre nom!" "Nosaltres també volem el pa sencer i el país sencer i defensarem la senyera que avui abandonen", ha sentenciat Granados, que ha posat en valor l'opció dels socialistes per la tercera via cap a un acord per a la reforma constitucional en sentit federal. "No volem que ens robin la Catalunya que hem construït. No ens agraden les disjuntives", ha argumentat.

"Tot el que fan és només per als seus. […] Quanta irresponsabilitat", ha dit. Amb tot, ha deixat clar que "Catalunya és una societat plural i ho seguirà sent" malgrat el que passi aquest divendres, i que els socialistes estaran "al costat de la gent que no entén aventures polítiques que acaben amb vaixells contra les roques".

CSQP: "La DUI no ens protegirà del 155"

A diferència d'aquest dijous, quan Lluís Rabell i Albano Dante Fachin es van repartir el temps, aquest divendres ha estat Marta Ribas qui ha representat tot el grup de CSQP per rebutjar d'arrel l'aplicació de l'article 155, però també per lamentar que JxSí i la CUP responguin amb la DUI. "Avui faciliten que el final del procés sigui la pèrdua de l'autonomia. Quan un no pot guanyar, l'important és no perdre, i sobretot quan estem parlant del nostre autogovern i les nostres institucions", ha criticat. "La DUI no ens protegirà del 155", ha insistit Ribas.

CSQP vota contra totes les propostes de resolució de tots els grups perquè no accepta ni l'estratègia dels que volen intervenir l'autonomia ni la dels que volen actuar unilateralment. "Avui les majories al Parlament i al Senat intenten dinamitar tots els ponts que calen per al diàleg, però el nostre pont seguirà ferm i no flaquejarà el nostre compromís amb la defensa de la democràcia i de les institucions catalanes", ha conclòs la diputada de la confluència d'esquerres.

PP: "Hi ha algú a la Via Làctia que no sigui fatxa?"

El portaveu del PP al Parlament, Alejandro Fernández, també ha començat la seva intervenció afirmant que avui "és un dia negre per la a democràcia". Fernández ha començat criticant l'independentisme i el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al qual ha acusat de liderar un moviment que busca l'exclusió dels altres i estigmatitza els contraris al seu objectiu. Així, ha lamentat que es consideri "fatxa" tothom que no comparteix l'objectiu de la declaració d'independència, i ha situat en aquesta llista personalitats com Jordi Évole, Isabel Coixet, Joan Manuel Serrat, Joan Coscubiela i l'exconseller Santi Vila des d'ahir. "Fins i tot vostè [Puigdemont] va ser ahir fatxa durant tres hores", ha ironitzat. "Hi ha algú a la Via Làctia que no sigui fatxa més enllà de vostès i Nicolás Maduro?", ha preguntat amb to burleta.

Fernández ha criticat també que Puigdemont ofereixi un "diàleg" que en realitat "amaga un xantatge", i ha carregat també contra Junqueras, al qual ha retret que "no vingui plorat de casa". "A la vida adulta i política s'hi arriba plorat de casa. No torni a manipular els sentiments dels catalans", ha etzibat. En aquest sentit, ha apuntat que la realitat ha acabat "destrossant de manera dramàtica el relat de pensament màgic" de l'independentisme. "Estan disposats a sacrificar una dècada de prosperitat i feina per pur fanatisme. Vergonya".

1 hora i 20 minuts de retard

Abans del ple, i després que la mesa admetés a tràmit les PR dels diferents grups, el PSC ha fet una petició de reconsideració de l'admissió a tràmit de les propostes de JxSí i la CUP, i l'òrgan rector de la cambra i la junta de portaveus s'han hagut de tornar a reunir. Després ho ha fet Cs i el PP, en un procés semblant al que ja es va viure al ple dels dies 6 i 7 de setembre.

Un cop superats tots els esculls i començat el ple, quedava la incògnita de si la votació de les propostes és normal o, tal com s'ha especulat durant el matí, secreta. Sigui com sigui, i segons fonts de Junts pel Sí (JxSí), la declaració d'independència, com que està inclosa en el preàmbul de la proposta de resolució, no serà votada formalment. Sí que ho serà el text en què es demana al Govern que comenci a aplicar els efectes de la independència. Cs, el PSC i el PP ja han anunciat que no participaran en la votació d'aquesta proposta, i almenys els socialistes i la formació taronja abandonaran l'hemicicle.

El ple arriba després d' un dijous llarguíssim, que va començar amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, traslladant als diputats la seva predisposició de convocar eleccions. La falta de garanties per part de l'Estat de no aplicar la suspensió de l'autonomia igualment, va fer que Puigdemont, però, es fes enrere més tard i deixés en mans del Parlament la decisió de com respondre al 155.