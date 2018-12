EN DIRECTE: Sánchez compara el Brexit amb el Procés i promet una resposta “contundent” si es vulnera la llei

Pedro Sánchez ha consolidat l’allunyament de la via del desgel amb els independentistes en la seva intervenció durant el ple especial al Congrés sobre Catalunya i també sobre el Brexit. El president espanyol ha aprofitat la coincidència dels dos debats en l’ordre del dia per establir un paral·lelisme entre el Procés i la separació del Regne Unit de la UE, per acusar els promotors dels dos processos de mentir. “L’independentisme ha seguit el mateix patró d’enganys i d’exaltació de les emocions” que els ‘brexiters’, segons Sánchez, que ho ha aprofitat per reiterar que el consell de ministres del dia 21 se celebrarà a Barcelona, i que s’hi aprovarà la pujada del salari mínim fins als 900 euros, per la via del decret llei.

El líder socialista, que va accedir a participar en el debat sobre Catalunya, a petició d’ERC i el PDECat, ha posat l’accent en la via repressora i no en la propositiva, i continuar així amb el camí emprès pel seu executiu després de la clatellada a les eleccions andaluses, i ha amenaçat amb una resposta “ferma, serena, proporcional i contundent” a qualsevol cosa que “se situï fora de la Constitució i l’Estatut català”. També ha posat veu a les cartes enviades al Govern en les quals el seu executiu avisava que enviaria “les forces de seguretat que siguin necessàries” a Catalunya si no es garantia la seguretat per part dels Mossos i continuava la, segons ell, “injustificable inacció” de la policia per ordres polítiques.

El president espanyol ha fet una aposta per explorar “el territori de l’acord”, però sense propostes concretes ni fent, per exemple, referències explícites al “referèndum d’autogovern” al qual s’ha referit en altres ocasions. En global, ha sigut un discurs de poc contingut propositiu i de molt avís i desacreditació de l’independentisme. De molt bastó i de poca pastanaga, en què s'ha posat en relleu que l’auge de Vox i la pressió de la dreta han acabat per fer girar el discurs del cap de l’executiu.

En aquest sentit, ha censurat l’aposta per la via eslovena del president de la Generalitat, Quim Torra, i ha recordat la seva estada a Bòsnia, on va veure els efectes de l’”odi nacionalista”, motiu pel qual ha rebutjat “lliçons” sobre la situació als Balcans. Segons ell, l’independentisme va contra la “història”, i la solució requereix “temps, diàleg”, primer entre catalans, que es concreti en un pacte per reformar l’Estatut, per al qual calen dues cinquenes parts del Parlament. També cal, ha dit, “lleialtat”, i en això s’ha referit a Pablo Casado i Albert Rivera, als quals ha demanat “la mateixa lleialtat” que va tenir ell a l’oposició, i també a Torra, perquè “no ajuden” declaracions com l’aposta per la via eslovena.

Per resseguir aquesta via del “diàleg i la convivència”, Sánchez ha demanat als independentistes suport als pressupostos de l’Estat, perquè si no estarien “rebutjant el diàleg” i encetant una via “que desembocarà en una nova frustració”.

Rebuig de la recentralització

Sánchez també ha tancat la porta als projectes recentralitzadors empesos per Cs, PP i sobretot el nou actor del tauler polític espanyol, Vox, i s’ha compromès a defensar l’autogovern davant d’aquesta “retòrica”, perquè segons ell cal un “projecte comú” que abraci “l’Espanya plural” i que planti cara a la via de l’unilateralisme. Ha sigut en aquest moment que el president espanyol ha justificat la necessitat de tirar endavant el seu programa de govern per neutralitzar “tensions polaritzadores”. A PP i Cs, Sánchez els ha censurat que estiguin disposats a pactar amb l’extrema dreta.

Les especulacions sobre el missatge que llançaria el president espanyol eren sobre quina seria la pastanaga quan es va anunciar el ple, però les eleccions andaluses, la pressió de la dreta i les paraules de Quim Torra avalant la via eslovena han sigut un còctel explosiu per fer saltar pels aires l’estratègia de Pedro Sánchez, i les crides al diàleg s’han canviat per avisos més o menys evidents que les velles receptes utilitzades per Mariano Rajoy per reprimir el Procés estan preparades.

La reunió del grup parlamentari socialista ahir al Congrés va servir per constatar el nerviosisme existent dins del partit del president espanyol per la relació amb els partits independentistes. Diversos diputats van pressionar la direcció per fer una anàlisi en profunditat de l’impacte del suport d’ERC i el PDECat a la moció i a diversos decrets en els resultats andalusos. I en això treballa Sánchez, que ahir va mantenir-se en silenci, però va continuar enviant avisos al Govern a través dels seus ministres, després de les cartes enviades dilluns per l’actuació dels Mossos en l’aixecament de peatges d’aquest cap de setmana.