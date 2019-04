EN DIRECTE: Oriol Junqueras i Raül Romeva participen en el seu primer míting des de la presó

El cap de llista d'ERC al Congrés, Oriol Junqueras, i el del Senat, Raül Romeva, entren aquest diumenge en campanya des de Cambrils en el que serà el primer míting de tots dos des de la presó de Soto del Real. La Junta Electoral Central ha autoritzat aquesta connexió i, probablement, la de divendres que ve a Badalona per tancar la campanya electoral del 28-A.

Junqueras ja va ser protagonista divendres passat en la roda de premsa de l'Agència Catalana de Notícies, emesa per videoconferència des de la presó, i els republicans confien que la seva presència sigui definitiva per garantir la victòria a les urnes, tal com pronostiquen la majoria de les enquestes. La situació contrasta amb la de fa tres anys, en la campanya del 21-D. Aleshores, no es va permetre la participació del líder dels republicans en campanya -Romeva ho va poder fer un cop va ser alliberat- i fins i tot va ser sancionat per la reproducció d'un àudio seu en un dels mítings, en haver-lo enviat sense l'autorització de la presó d'Estremera.