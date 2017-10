Puigdemont descarta convocar eleccions davant la "falta de garanties" per part del govern espanyol

Enèsim gir de guió. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha comparegut definitivament a els 17 hores per anunciar que, finalment, descarta convocar eleccions. Ho fa, ha dit, per la falta de garanties que ha rebut per part del govern espanyol. Puigdemont, doncs, es fa enrere de la decisió que aquest matí ha traslladat als diputats de Junts pel Sí, que consistia a convocar eleccions autonòmiques i renunciar a aixecar la suspensió de la declaració d'independència.

En una breu compareixença des de la Generalitat, el president no ha concretat, però, si proclamarà la independència entre avui i demà, i ha deixat en mans del Parlament la decisió de com respondre a l'article 155. Puigdemont ha justificat la seva decisió per la "falta de garanties" que ha ofert el govern espanyol, i ha subratllat que amb la seva intenció inicial de convocar eleccions ha demostrat que estava disposat a facilitar el diàleg: "Ningú no pot dir que no he estat disposat a fer sacrificis per garantir el diàleg", ha apuntat.

Aquest matí Puigdemont havia pres la decisió de convocar comicis després de dos dies de reunions maratonianes i tenses. L'última, aquest matí amb els diputats de Junts pel Sí i els membres del Govern, una trobada en què, segons expliquen a l'ARA fonts presents, el president ha traslladat la necessitat de convocar eleccions davant la possibilitat d'un escenari de "violència extrema" causada per l'Estat i sense que la comunitat internacional hi intervingués.

La reunió, en què hi ha hagut llàgrimes per part de molts dels presents, ha constatat la divisió d'opinions que ha existit dins l'independentisme els últims dies. S'han pogut sentir veus contràries a la decisió de Puigdemont, i també algunes altres de comprensives. De fet, a la sortida -on també s'han pogut veure cares llargues entre els diputats que abandonaven el Palau- s'han multiplicat també els missatges a Twitter de diputats independents, d'ERC i del PDECat contraris a la decisió de convocar eleccions.

Intent d'acord frustrat

En la reunió d'aquest matí, Puigdemont havia traslladat als diputats de Junts pel Sí que amb la convocatòria electoral tenia el compromís que el govern espanyol no aplicaria el 155 i que es garantiria un escenari sense violència. Tanmateix, al llarg del matí s'han instal·lat dubtes al Palau de la Generalitat sobre si el PP acabaria complint la seva paraula, uns dubtes que han acabat portant el president a tornar-se a reunir amb el vicepresident, Oriol Junqueras, per decidir que, per ara, no convoca eleccions.

En la seva intervenció, Puigdemont ha afirmat que el seu deure com a president i la seva responsabilitat "és esgotar absolutament totes les vies per buscar una solució dialogada". Tanmateix, ha afirmat que ara mateix "cap garantia justifica eleccions per evitar l'impacte sobre les institucions que suposaria l'article 155".

Puigdemont ha defensat que ell ha demostrat actuar amb responsabilitat, i ha lamentat que això no hagi servit per obtenir "una resposta responsable per part del PP, que ha aprofitat aquesta opció per afegir tensió en un moment en què calia màxima distensió i diàleg". Per això, ha descartat convocar eleccions i ha dit que serà el Parlament -a les 18 hores comença el ple- que decidirà com respondre a l'article 155.

El president, que ha tancat la seva intervenció demanant a la ciutadania mantenir "el civisme i la pau", ha lamentat que les pressions que ell ha rebut en les últimes setmanes per aturar la DUI no s'hagin produït també a Madrid per impedir que el govern espanyol apliqués el 155.