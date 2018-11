EN DIRECTE: Roda de premsa posterior al consell de ministres

La ministra de Presidència, Carmen Calvo, i la de Justícia, Dolores Delgado, compareixen aquest divendres en la roda de premsa habitual després del consell de ministres per valorar els acords als quals s'ha arribat en la reunió. Celaá, a més, valorarà els escrits d'acusació al Suprem i l'Audiència Nacional, que s'han presentat aquest divendres en contra dels líders del Procés i l'excúpula dels Mossos i d'Interior.

En el primer aniversari de l'empresonament d'una bona part del Govern de l'1-O, tant la Fiscalia com l'Advocacia de l'Estat, han fixat els delictes i les penes de presó que demanen pels 18 processats al Tribunal Suprem, així com el major Josep Lluís Trapero, la intendent Teresa Laplana, Cèsar Puig i Pere Soler.

El govern espanyol compareix després que s'hagi sabut que malgrat que la fiscalia manté la seva acusació per rebel·lió, l'Advocacia de l'Estat (que depèn del ministeri de Justícia) se'n desmarca i acusa els presos de sedició, que comporta una pena de presó menor, i no per rebel·lió, en rebutjar el supòsit de violència que, en canvi, sí que manté la fiscalia.

Partit Popular i Ciutadans no han tardat a reaccionar en conèixer aquest canvi de tarannà per part de l'Advocacia de l'Estat. El líder del PP, Pablo Casado, va acusar dijous al president del govern espanyol, Pedro Sánchez "d'humiliar Espanya" a través d'un missatge a Twitter. En la mateixa línia, el líder de Cs, Albert Rivera, va fer servir la mateixa xarxa social per assegurar que, a parer seu, Sánchez està "utilitzant el poder executiu per beneficiar als que van donar un cop contra la nostra democràcia i ho farà per indultar-los si els condemnen els tribunals".

D'altra banda, avui també s'avançarà en l'exhumació del dictador Francisco Franco i s'oficialitzarà el recurs davant del TC contra la resolució del Parlament de Catalunya, en la qual es va reprovar el rei Felip VI i es demanava l'abolició de la monarquia.