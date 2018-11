L'Advocacia de l'Estat es desmarca de la Fiscalia: demana 12 anys de presó per a Junqueras i descarta la violència

L'Advocacia de l'Estat es desmarca de la Fiscalia, no veu violència en els fets del 20 i 21 de setembre i l'1-O, i demana una pena de 12 anys de presó per a l'exvicepresident Oriol Junqueras, 13 anys menys de la petició del ministeri públic. Tal i com ja havia avançat l'ARA, aquest òrgan a les ordres del ministeri de Justícia, ha decidit al final acusar per sedició, malversació i desobediència greu. Una forma de tenir un "gest" amb l'independentisme per intentar, des del govern espanyol, aconseguir el sí de l'independentisme als pressupostos. Però tant ERC com el PDECat ja han deixat clar que l'únic gest que esperaven era el de la Fiscalia, que no s'ha produït.

L'Advocacia de l'Estat demana 11 anys i mig de presó per als consellers empresonats, 10 anys per a l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i 8 anys per a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. També se'ls demana la inhabilitació pel mateix període de temps que les penes.

En el cas dels tres exconsellers que no són a la presó ni a l'exili -Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila-, l'Advocacia demana set anys de presó, els mateixos que la Fiscalia, i 10 anys d'inhabilitació absoluta i un any i vuit mesos d'inhabilitació especial per a feina o ús de càrrec públic, a més d'una multa.

Per últim, en el cas dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament, es demana la mateixa petició que la Fiscalia: una multa de 30.000 euros per desobediència i un any i vuit mesos d'inhabilitació. És diferent la condició de l'avui diputat de Catalunya en Comú al Parlament Joan Josep Nuet, que s'enfronta a un any i quatre mesos de d'inhabilitació i 24.000 euros de multa, igual que l'exportaveu de la CUP Mireia Boya. En aquest cas, també pel delicte de desobediència.