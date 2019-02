Sánchez converteix els seus últims projectes a la Moncloa en promeses electorals

El consell de ministres de Pedro Sánchez s’ha reunit per primer cop després de l’anunci del president espanyol de convocatòria d’eleccions per al 28 d’abril i ha aprovat la fase definitiva de l’exhumació de Franco i el projecte de llei educativa. La portaveu de l’executiu, Isabel Celaá, ha afirmat que Sánchez ja li ha comunicat al rei la decisió de convocatòria electoral, i ha destacat el “discurs d’Estat” de Sánchez d’unes hores abans, i ha continuat posant en relleu la “moderació” de la qual farà bandera Sánchez d’aquí als comicis.

Sánchez ha aprofitat aquest consell de ministres per presentar algunes de les seves mesures, que li serviran com a programa electoral de cara als comicis. En concret, Celaá, també ministra d’Educació, ha presentat el projecte de llei de modificació de la Lomce, la llei Wert d’Educació, que ha considerat que va “trencar el consens” de la comunitat educativa. La proposta, però, acabarà sense aprovar-se, perquè decaurà amb la legislatura i no podrà ser tramitada.

A més, la portaveu ha fet balanç d’algunes mesures de l’executiu, com el pla en la lluita contra el frau de la contractació temporal, que ha asseverat que ha servit per convertir gairebé 200.000 contractes temporals en indefinits, “més del doble” que l’any anterior.