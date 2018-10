Torra insta ERC a recuperar la "unitat" entorn de l'1-O, la DUI i la "desobediència"

L'endemà de les discrepàncies entre JxCat i ERC per les suspensions i que l'independentisme hagi perdut la majoria absoluta al Parlament, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha instat ERC a recuperar la "unitat" al voltant del referèndum de l'1 d'octubre i la declaració "política" d'independència del 27 d'octubre. "Hem de recuperar un esperit de defensa, de desobediència i de resistència però, sobretot, de victòria", ha dit en resposta a una pregunta del president republicà, Sergi Sabrià, sobre teixir una estratègia unitària.

"Avui som una mica més dèbils que ahir, però hem d'avançar. Els objectius estan per sobre de les diferències tàctiques", ha dit Sabrià sobre la independència. "La unitat d'acció no pot esperar més. Catalunya ens ho exigeix, posem esforç i generositat, però fem-ho ja", ha afegit el diputat d'ERC.

En aquest sentit, Torra s'ha referit a mesures ja anunciades pel Govern a les quals s'ha arribat a un consens amb ERC: ha citat el Fòrum Cívic Constituent, la personació de la Generalitat en tots els processos contra independentistes i l'impuls de l'Oficina de Drets Civils i Polítics.

En resposta al portaveu del grup de JxCat, Albert Batet –que ha criticat l'impuls de la fuga de dipòsits i d'empreses per part de l'Estat –, el president Torra ha insistit en la idea d'"unitat" i ha advertit els contraris a la independència que "abandonin tota esperança que ens dividiran". "Anirem a defensar la democràcia fins al final", ha conclòs. De fet, Torra s'ha mostrat "convençut" i ha respost a una pregunta de la CUP que el Govern manté el suport per tirar endavant la República. Malgrat que la diputada cupaire Maria Sirvent ha sigut crítica amb el president i el Govern per no donar suport a mesures socials que van proposar ahir en el debat de política general i no fer la independència.

Ultimàtum a Sánchez i pressupostos amb comuns

Malgrat haver perdut la majoria al Parlament arran del desacord entre JxCat i ERC, Torra s'ha mostrat confiat que podrà aprovar els pressupostos amb els comuns –que exigeixen un acord global per als comptes de l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona– i ha reiterat l'ultimàtum a Pedro Sánchez. "Això és un conflicte polític –ha dit Torra–, necessitem veure si la bandera del diàleg de l'estat espanyol és alguna cosa més que retòrica", ha afegit.

"En aquests moments, amb el govern de l'Estat no hem rebut cap resposta a les peticions que hem fet. Necessitem que Sánchez, abans de novembre, faci un gest i expliqui si hi ha un referèndum acordat sobre la taula", ha afirmat. "El crèdit de Pedro Sánchez s'ha acabat", ha insistit Torra, que ha demanat al líder dels socialistes, Miquel Iceta, que exigeixi al PSOE que concreti una proposta per a Catalunya. El líder del PSC ha demanat al president que deixi de banda els ultimàtums i prioritzi els consensos i el diàleg.

Pel que fa als pressupostos, Torra ha estès la mà als comuns per poder pactar els pressupostos a la Generalitat, però ha posat com a condició fer un referèndum pactat per donar suport als comptes a l'Estat i a l'Ajuntament de Barcelona. "Ens sentim en sintonia per tirar endavant els pressupostos", ha afirmat el president de la Generalitat, però hi ha un "element clau" que és l'autodeterminació, ha puntualitzat. "Quins límits posen vostès al dret a l'autodeterminació?", ha preguntat Torra a Albiach, i ha insistit que serà la reclamació d'aquest dret la que guiarà els passos del Govern, també en la negociació dels pressupostos.

En canvi, per a la líder dels comuns, Jèssica Albiach, és clau arribar a un acord que inclogui els comptes de les tres administracions. "No és només mirar en petit i a Catalunya, es tracta de mirar en gran", ha contestat Albiach, expressant la necessitat d'aprovar també els pressupostos a Madrid i "fer costat" a Podem en les seves peticions a Pedro Sánchez.

Enganxada amb Cs pels CDR

"Amb els CDR hi parlo sovint. Tinc gent de la meva família que és dels CDR", ha assegurat el president en resposta al portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, que li ha exigit explicacions a Torra per animar a la "revolta" després de les sentències contra els líders independentistes empresonats. El de Ciutadans ha acusat el president de ser el "líder d'un comando" i de ser un "radical" que s'ha "posat la caputxa" per posar-se al costat dels manifestants.

"No criminalitzaré una organització com els CDR. Tenen el seu projecte polític. Vostès estan provocant les bases per criminalitzar-les i tenen tota la responsabilitat del que pot passar", ha reblat el president a Ciutadans, que li ha demanat, a més, que deixi d'"amenaçar".