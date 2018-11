Torra veu "devastada" la cúpula judicial i JxCat alerta que els presos puguin ser tractats com a Guantánamo

La polèmica renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha estat un dels temes principals de la sessió de control d'aquest dimecres al Parlament. El president del Govern, Quim Torra, ha criticat el "desprestigi absolut" del sistema judicial espanyol i de la seva "devastada" cúpula. La sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans contra el judici a Arnaldo Otegi i la dimissió de Manuel Marchena se sumen, segons Torra, a la instrucció i els escrits d'acusació en el cas contra els líders independentistes.

Però ha estat el portaveu de Junts per Catalunya el que ha decidit anar un pas més enllà i alertar que, durant el judici per l'1-O, els presos polítics catalans podrien ser tractats "com a Guantánamo", el centre penitenciari que els Estats Units mantenen a Cuba i del que s'han denunciat continuades tortures per part de les autoritats americanes. "No sabem a quina hora s'hauran d'aixecar [...] no tindran despertador, ni rellotge", ha lamentat Batet durant la sessió de control al president de la Generalitat, i encara ha afegit: "Seran transportats en furgons de forma violenta i emmanillats, sense esmorzar...". El portaveu de JxCat s'ha expressat així després d'acusar l'Estat d'actuar com Turquia amb els presos, comparant la situació a Catalunya amb la del diputat kurd en presó preventiva al qual el Tribunal d'Estrasburg ha ordenat alliberar.

Torra s'ha sotmès a les preguntes dels líders de l'oposició, pocs dies després que encapçalés la taula de diàleg en què s'hi van asseure tots els partits excepte Ciutadans, PP i la CUP. Ha estat el líder popular, Alejandro Fernández, el primer que ha qüestionat el president reclamant-li la dimissió pel "fracàs" del seu govern durant el mes d'octubre.

La via internacional

En resposta al portaveu del PP, Torra s'ha mostrat "orgullós" per la capacitat de mobilització que, segons ell, "continuen mantenint els catalans", que cada setmana es manifesten contra l'existència de presos polítics i exiliats. De fet, el president ha anunciat que denunciar aquesta situació serà un dels seus objectius durant els propers mesos, quan viatjarà "pel món" per denunciar la repressió de l'Estat.

Fernández, que ha definit Torra com un home "melancòlic i taciturn" que faria bé de tornar-se a dedicar a "portar pancartes i fer activisme i divulgació" i deixar de governar. "Vostè tornarà a ser feliç i, la resta ni li explico", ha conclòs.

Arrimadas deixa de ser "candidata" a Andalusia

La relació entre el president i la cap de l'oposició no passa pels seus millors moments -si és que n'ha tingut de bons. Aquest dimecres Inés Arrimadas ha retret Torra que obviï els casos de corrupció de Convergència, quan aquest dimarts hi va haver una nova operació policial en el marc del cas 3%. "El dia que es parli de tot el que han robat a Catalunya, el discurs de 'l'Espanya ens roba' es desfarà com un terròs de sucre", li ha recriminat Arrimadas. Torra li ha respost reivindicant una de les accions fonamentals del seu Govern contra la corrupció: "hem fet fora el govern més corrupte d'Europa".

Però l'enfrontament entre ells no ha quedat aquí. "Benvinguda a Catalunya. Gràcies per haver fet un forat en la campanya andalusa", li ha dedicat amb ironia Torra, que ha celebrat que Arrimadas "hagi tornat a ser la cap de l'oposició a Catalunya" i no una candidata a la Junta. "Mentre vostè se'n va a abraçar-se amb Otegi jo vaig a la terra dels meus pares a defensar els drets laborals", li ha replicat la líder de Ciutadans.

"En quin país viu Ábalos?"

Tant Torra com els líders dels grups parlamentaris han mostrat el condol als familiars i amics de la persona morta aquest dimarts en l'accident de tren a Vacarisses. El president de la Generalitat, a més, ha retret al ministre de Foment que, hores després de l'incident demanés als independentistes que aprovessin els pressupostos de l'Estat per aconseguir més inversions per les infraestructures catalanes. "Però en quin país viuen?", s'ha preguntat sorprès el cap de l'executiu davant un comentari que ha considerat insensible.

Torra ha respost Ábalos recordant-li la manca d'inversions històrica de l'Estat en les infraestructures catalanes ja que, per exemple, dels 4.000 milions d'euros previstos en el Pla de Rodalies només s'ha executat el 13,5%.