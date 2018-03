EN DIRECTE: Rajoy defensa l'ascens del responsable policial de l'1-O

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, s'ha sotmès aquest dimecres a la sessió de control al Congrés dels Diputats. Entre d’altres, ha respost a la pregunta del diputat del PDECat Jordi Xuclà sobre l’ascens del responsable de l’operatiu policial de l’1-O, Diego Pérez de los Cobos. "Els nomenaments de la Guàrdia Civil no els fa el president del govern" espanyol, ha asseverat Rajoy, que ha dit que el canvi de lloc de De los Cobos "no és un ascens, sinó un canvi de destí", i ha afegit que no ho considera "un insult", com havia dit Xuclà, que ha afegit que el nomenament "envia un missatge de menysteniment" als que repudien la violència policial de l'1-O. De los Cobos va ser nomenat cap de Comandància de la Guàrdia Civil de Madrid.

Xuclà li ha demanat que "demani perdó" per aquesta violència i la comminat a "destituir i no promocionar" de los Cobos. Rajoy ha negat aleshores que hi a l'1-O hi hagués "violència gratuïta", i ha asseverat que dona suport a la decisió del nomenament, i ha afegit que "als únics que no els agrada la Guàrdia Civil són als que se salten la llei". Dit això, ha recomanat a Xuclà a "posar un candidat net, complir la llei i a veure si entre tots som capaços de construir".

"Òrgan censor"

Per la seva banda, la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha rebut la pregunta de la portaveu d'Units Podem, Irene Montero, sobre la voluntat de l'executiu espanyol d'aplicar un "segellat" a les 'fake news', que haurien de passar un control públic. Montero ha censurat que la Moncloa estigui proposant un "òrgan censor" per tal d'"intervenir les xarxes socials i els mitjans de comunicació". La portaveu ha assegurat que el PP ha mentit en la crisi del 'Prestige', en les armes de destrucció massiva de la guerra de l'Iraq, o fins i tot en la mort de Mame Mbaye, el veí de Lavapiés, d'origen Senegalès que va morir després d'una persecució policial la setmana passada.

Santamaría li ha retret aleshores el 'bulo de Lavapiés', i ha acusat Podem d'haver distribuït "amb insomni tuitaire" aquest presumpte bulo -acusen Podem de dir que va ser l'actuació policial la que va matar el veí-, i també li ha retret tenir "vocació de control" dels mitjans públics i de la informació.