EN DIRECTE: Casado insta Sánchez a aplicar el 155 en resposta a l'"aquelarre independentista" de la Diada

El líder del PP, Pablo Casado, s'estrena en una sessió de control al govern espanyol al Congrés, en una sessió marcada per la Diada i per la dimissió de la ministra de Sanitat Carmen Montón, per la polèmica del seu màster. Casado li ha demanat a Pedro Sánchez una valoració de la situació política i econòmica, i el president espanyol ha assegurat que "set anys de govern del PP no s'arreglen en 100 dies", però ha afirmat que "l'economia va bé i la política, millor" a la llum de les previsions de la Comissió Europea i que a Espanya ja "no governa un partit condemnat per finançament irregular". Casado li ha retret aleshores que va arribar al govern amb "hipoteques" amb els "'batasunos'" i els "secessionistes", i ha afirmat que "els interessos d'aquesta hipoteca els paguem tots els espanyols". A més, s'ha referit a les rectificacions de Sánchez en matèria d'immigració o en la querella contra el jutge Pablo Llarena.

El president del partit conservador ha qualificat la Diada d'un "aquelarre independentista", i li ha demanat que "posi ordre a Catalunya" per "acabar amb les marxes de les torxes, les agressions al carrer i el tancament del Parlament". Per fer-ho, el líder popular li ha ofert a Sánchez la majoria absoluta del PP al Senat per aplicar el 155. Sánchez ha burxat aleshores en les contradiccions del PP, i ha assegurat que els conservadors "s'hauran d'acostumar als canvis" d'un govern que "revertirà les retallades en educació" que va fer Mariano Rajoy.

Rivera, per la seva banda, ha protagonitzat una tensa enganxada amb Sánchez a compte de la seva tesina, i l'ha instat a publicar-la.

Iglesias demana mesures pel lloguer

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha preferit centrar-se en una qüestió econòmica en la seva intervenció, i ha instat el govern espanyol a aplicar mesures per garantir l'accés a l'habitatge de lloguer, com l'eliminació de "privilegis" a les societats d'inversió immobiliària o l'obligació de posar al mercat els habitatges dels fons voltor.