Rivera diu a Sánchez que hi ha "dubtes raonables" sobre la seva tesi doctoral i li demana que la publiqui

La dimissió de Carmen Montón, ha estat un dels assumptes destacats en la sessió de control al govern espanyol d'aquest dimecres al Congrés dels Diputats. El president del PP, Pablo Casado, també implicat en un escàndol pel seu màster, no hi ha fet referència, però sí que ha centrat la intervenció del president de Ciutadans, Albert Rivera, que ha considerat que a Espanya "sembla que surt més a compte afiliar-se al PP o al PSOE que esforçar-se", i li ha retret que hagi vetat la llei de transparència universitària que inclou, entre altres l'obligatorietat de passar les tesines per un 'software' antiplagi: "Prengui nota", li ha dit, abans d'afirmar que hi ha "dubtes raonables sobre la seva tesi doctoral".

"En relació amb la meva tesi, li he de dir que està publicada d'acord amb la legislació. Està publicada a Teseo. Vostè ha convertit la seva pregunta parlamentària en un fangar". A més, Sánchez ha justificat que no han vetat cap llei per motius econòmics ni tècnics, però ha acusat Ciutadans de tenir una "incapacitat jurídica" per presentar projectes de llei.

L'enganxada ha obligat a intervenir la presidenta de la cambra baixa, Ana Pastor, en una intervenció confusa en la qual ha fet referència a l'obligació dels diputats a concretar en el registre de preguntes orals el sentit de la mateixa. Rivera havia formulat la pregunta de manera genèrica, sobre la situació política espanyola, i Pastor li cridava l'atenció per aquest fet.

Sobre la dimissió de Montón, Sánchez ha tret pit d'assumir la responsabilitat política, i ha dit que la decisió ahir va ser dura perquè va perdre una "bona amiga com a ministre que estava fent bé la seva feina".