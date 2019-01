El Parlament aprova la creació de 750 places al cos de Mossos i 250 al de Bombers

Si veus aquest contingut amb una aplicació en dispositiu mòbil, clica aquí per veure la retransmissió en directe

Després de la sessió de control al Govern, el ple del Parlament ha validat aquest dijous (amb 122 vots a favor i 4 en contra, de la CUP), el decret de creació de 750 places del cos de Mossos d'Esquadra i 250 del cos de Bombers de la Generalitat. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha defensat la iniciativa a la cambra, recordant el context de "grans reptes per a la seguretat". En el mateix sentit, ha recalcat que el nombre actual d'agents del mossos i de bombers és insuficient. El decret, ha dit, "és la demostració que el Govern de la Generalitat té aquestes prioritats". "Necessitem més places, però aquest esforç és el que hem pogut fer fins avui", ha asseverat el conseller.

El diputat de Ciutadans Matías Alonso ha lamentat a la cambra que la decisió s'hagi pres per mitjà d'un decret llei no a través dels pressupostos, "que en les últimes quatre legislatures mai s'han tramitat dins de termini". D'altra banda, Alonso ha tornat a carregar contra una suposada politització del cos dels Mossos d'Esquadra i ha dit que "no són una policia política", però "no poden semblar-ho". Així, Alonso ha culpat Interior d'haver generat tensió interna en el cos. El PSC, al seu torn, ha anunciat que votarà favorablement al decret, però ha responsabilitzat els anteriors governs de cronificar la situació de manca d'efectius i materials suficients als mossos.

Per la seva banda, des de la CUP, Maria Sirvent ha anunciat el seu suport a l'increment de les 250 places dels Bombers, però ha rebutjar l'increment de places dels bombers. "No hi estem d'acord perquè estan dirigides a un model punitiu i repressiu", ha assegurat, que "criminalitza els moviments socials". "Viure en ciutats i barris més segurs és una de les nostres prioritats, però un món segur va lligat a moltes més coses que la policia", ha insistit Sirvent: "Calen més metges, més professorat, més educadores socials, més psicòlogues i uns serveis públics potents".

Per part dels comuns, el diputat Joan Josep Nuet ha lamentat la "demagògia" en temes de seguretat i d'emergència: "Hauríem d'intentar anar coordinats al Parlament i les institucions i dir coses semblants". En aquest sentit, ha reclamat a l'executiu català que convoqui una cimera sobre les necessitat del cos de bombers.