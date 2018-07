Santamaría fa una crida a la unitat del PP per combatre "socialistes, populistes i independentistes"

Després d'un primer dia marcat per l' adeu a Mariano Rajoy, el PP afronta avui el dia clau del seu congrés. La pugna entre Soraya Sáenz de Santamaría i Pablo Casado es dirimirà durant aquest matí. Amb incertesa sobre el resultat fins a l'últim minut, tots dos intenten convèncer els compromissaris encara indecisos amb dos discursos davant del plenari.

La primera en prendre la paraula ha sigut l'exvicepresidenta, que, com va fer ahir, s'ha erigit com la "candidata de les bases" presumint d'haver sigut la dirigent més votada pels militants a la primera volta. Uns suports que, tanmateix, no li garanteixen guanyar avui, ja que aquesta vegada només votaran els poc més de 3.000 compromissaris acreditats.

Davant l'evident divisió interna que han suscitat les primàries i la por entre la militància que a partir de demà el partit estigui trencat, Santamaría ha volgut mostrar-se com la candidata que menys ha abonat la confrontació. "No he fet campanya en contra de ningú, he fet campanya a favor del PP", ha apuntat, i ha subratllat que el seu adversari no és Pablo Casado, sinó els "socialistes, els populistes i els independentistes".

De fet, l'exvicepresidenta ha remarcat que el principal valor del PP és la unitat, i per això ha assegurat que ella ha sigut partidària fins al final de la integració en una sola candidatura. Ha sigut aquí on ha adreçat el seu primer dard a Casado, quan s'ha adreçat a ell per dir-li: "Seria a la teva llista, Pablo, si m'ho haguessis demanat".

"L'única tristesa que sento avui és no haver pogut portar aquí una candidatura d'integració. Probablement la principal responsable sigui jo", ha afirmat Santamaría adreçant-se a Rajoy i entre crits d'"Unitat" per part del públic, i s'ha mostrat disposada a integrar en el seu equip la resta de sensibilitats de la formació.

El llast de la corrupció

Criticada durant la campanya per no haver fet gaire discurs ideològic, tampoc avui Santamaría s'hi ha entretingut gaire més enllà de reivindicar la unitat d'Espanya, la democràcia, la llei i la Constitució. Ha preferit buscar el suport dels compromissaris amb un discurs que ha apel·lat al sentiment de pertinença al PP, en què ha reivindicat la feina feta a peu de carrer pels militants de base, els regidors i els alcaldes de pobles petits.

En la mateixa línia, ha rebutjat que el partit hagi perdut vots per haver desatès el flanc ideològic –com se li ha retret sovint a Mariano Rajoy–, sinó que ha atribuït el descens de suports als casos de corrupció. "No em puc comprometre a canviar el passat, però sí comprometre'm a fer que no torni", ha apuntat en un missatge que ha sonat com un dard també a José María Aznar. L'ombra de l'expresident –que ha disgustat molts militants amb la seva actitud– pot acabar pesant sobre les opcions de Casado. Davant de l'allunyament del partit que ha dut a terme l'expresident, Santamaría ha jurat amor etern a la formació: "Mai de la vida militaré en un altre partit. Jo moriré sent del PP".

Santamaría ha aprofitat el seu discurs per defensar-se d'alguns dels principals retrets que se li han fet durant els últims mesos. Així, davant les veus que censuren la seva gestió del procés sobiranista, ha exhibit com una medalla la querella contra ella que va presentar el president de la Generalitat, Quim Torra, i que els tribunals van desestimar. "Per defensar la unitat d'Espanya, que em posin una i mil querelles", ha destacat.

Un equip amb molta presència femenina

Al final de la seva intervenció, l'exvicepresidenta ha presentat els membres del seu equip. Així, ha anunciat que si guanya la seva secretària general serà l'exministra Fátima Báñez. Pel que fa a la resta de noms, no hi ha hagut sorpreses. S'ha evidenciat el que ja era un secret a veus: que Fernando Martínez Maíllo li dona suport. En una llista amb una presència predominant de les dones, també ha enumerat suports com el de Mari Mar Blanco, Enric Millo, Alícia Sánchez-Camacho i Antonio Sanz.

Tanmateix, Santamaría ha remarcat que ha deixat prou espai en el seu organigrama com per incloure-hi tota la gent que faci falta de les altres candidatures. "Aquest partit no prescindirà de ningú", ha conclòs.