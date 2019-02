El judici del Procés començarà el 12 de febrer

El judici contra el Procés arrencarà el 12 de febrer. Manuel Marchena havia avisat el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que començaria "pels volts del 5 de febrer" però el president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ja va obrir la porta aquest dijous a un ajornament d'uns quants dies. Finalment, el Tribunal Suprem ha confirmat aquest divendres la data en què arrencarà l'última fase del procediment judicial contra 12 líders sobiranistes, nou d'ells en presó preventiva des de fa mesos acusats de rebel·lió, i els altres tres, acusats de malversació de fons públics per l'organització del referèndum. En la interlocutòria feta pública aquest divendres, de 145 pàgines, situa les primeres vistes pels dies 12, 13, 14, 19, 20 i 21 de febrer.

Amb aquesta notícia, els presos polítics, que ja són a les presons madrilenyes, ja poden activar el compte enrere per a l'inici del judici. El tribunal ha volgut que els empresonats tinguin uns dies per habituar-se a les noves condicions, havent fixat la data d'arrencada de les sessions i amb un cert marge per preparar la defensa. En total, onze dies. Tant la defensa d'Oriol Junqueras i Raül Romeva com la de Jordi Cuixart havien demanat al Suprem que el judici no comencés de manera tan precipitada la setmana que ve perquè causaria "indefensió". Els advocats dels presos polítics lamentaven que no tindrien temps de preparar-se bé les vistes amb la nova relació de testimonis i proves que el Tribunal Suprem ha acceptat. Andreu Van den Eynde, lletrat de Junqueras i Romeva, havia demanat en concret tres setmanes.

El judici arrencarà amb les qüestions prèvies, que aquest dijous Carlos Lesmes apuntava que podrien durar un o dos dies. Després ja serà el torn dels interrogatoris als encausats i, en principi, per ordre de màxima a mínima petició de penes de la Fiscalia. Així, el primer a declarar serà el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, per a qui el ministeri públic demana 25 anys de presó, seguit de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i Carme Forcadell. Un cop fets tots els interrogatoris, serà el torn de la pràctica de proves.

El president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ja va avançar ahir alguns detalls del judici. Va confirmar que les sessions seran de dimarts a dijous de deu del matí a sis de la tarda, amb un recés d'hora i mitja al migdia. S'ha habilitat una sala just a sota de la de vistes perquè els presos polítics puguin estar amb les seves defenses en els moments de recés. Institucions Penitenciàries també preparà un càtering per al moment de dinar. Lesmes pronosticava que el judici pot durar uns tres mesos i no va descartar que al tram final coincideixi amb la campanya de les municipals, autonòmiques i europees del 26 de maig.

Amb el que segur que coinicidirà l'inici del judici és amb el debat d'esmenes a la totalitat dels pressupostos generals de l'Estat per al 2019, previst per al 12 i 13 de febrer. Pedro Sánchez necessita el suport d'ERC i el PDECat per poder, almenys, començar la tramitació dels comptes. Diversos ministres han enviat un missatge enverinat a l'independentisme aquesta setmana afirmant que si no hi ha pressupostos aquest any la idea de Sánchez és convocar eleccions anticipades. Una manera d'afegir pressió davant la possibilitat que la dreta, amb el PP, Cs i Vox, aterri a la Moncloa.

Rajoy, Santamaría i Urkullu com a testimonis

El Suprem ha fet públic aquest divendres la interlocutòria d'admissió de proves i ha acceptat la declaració de centenars de testimonis. De fet, el tribunal ha acordat citar tots els testimonis que proposava la Fiscalia, fet que implica la compareixença de 99 agents suposadament ferits l'1-O. Entre els citats, destaca l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro, l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo, entre d'altres. A més, el tribunal també citarà diferents càrrecs policials, molts d'ells presents a la junta de seguretat que es va celebrar el 28 de setembre de 2017: l'aleshores secretari d'Estat de seguretat, José Antonio Nieto, el secretari general tècnic, Juan Antonio Puigserver, el coordinador del dispositiu de l'1-O, Diego Pérez de los Cobos, així com el major dels Mossos Josep Lluís Trapero, el cap dels Mossos, Ferran López, l'exdirector general dels Mossos Pere Soler i la intendent Teresa Laplana -investigats a l'Audiència Nacional. També la lletrada del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona que va participar als escorcolls del 20 de setembre a Economia i els exmembres de la mesa del Parlament investigats per desobediència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, excepte Ramona Barrufet: Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó i Joan Josep Nuet. També l'exdiputada de la CUP Mireia Boya, processada al TSJC. A més, l'aleshores secretari general del Parlament, Xavier Muro, i el lletrat major, Antoni Bayona.

També el lehendakari, Íñigo Urkullu, el president del Parlament, Roger Torrent, el conseller d'Economia, Pere Aragonès, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, l'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'excoordinadora general del PDECat Marta Pascal i altres membres destacats del Procés com el responsable del CESICAT i ara conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, el secretari de Difusió, Antoni Molons, i l'exmà dreta d'Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, a qui li van requisar el document 'Enfocats' i l'agenda 'Moleskine', que ha servit durant la instrucció per alimentar la causa.

A la llarga llista de testimonis també hi entren l'exconsellera de Presidència Neus Munté, l'exconseller d'Interior Jordi Jané, l'exconsellera d'Ensenyament Meritxell Ruiz i l'exconseller d'Empresa Jordi Baiget, el president de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver i Pi-Sunyer, l'exjutge i exsenador Santi Vidal i l'exportaveu del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, que exercirà de portaveu d'ERC durant el judici, i els expresidents del Parlament Núria de Gispert i Ernest Benach.

A més, s'hi afegeixen una elevada xifra de diputats, exdiputats i regidors: Ruben Wagensberg (ERC), David Fernàndez (CUP), Eulàlia Reguant (CUP), Antonio Baños (CUP), l'exalcalde Xavier Trias, els tinents d'alcaldia Gerardo Pisarello i Jaume Asens, l'exlíder dels comuns Xavier Domènech, Albano Dante Fachin (CSQP), Lluís Llach (JxSí), entre d'altres.

Sense el Rei i Puigdemont

Tal com ja havia transcendit fa uns dies, no participaran al judici Felip VI ni cap altre membre de la Casa Reial, ni tampoc l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ni la secretària general d'ERC, Marta Rovira. Els magistrats consideren la "condició de part passiva del procés, declarada en rebel·lia i encara no jutjada, és manifestament incompatible amb el deure de declarar i l'obligació de dir la veritat que assumeix qualsevol testimoni". El portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, tampoc declararà com a testimoni.

En relació a proves documentals, el Suprem protegeix el tinent coronel de la Guàrdia Civil Daniel Baena, encarregat d'elaborar els atestats que van originar la causa del jutjat 13 i que desqualificava l'independentisme amb un compte anònim a Twitter. Les defenses volien que se l'identifiqués per demostrar la "falta d'imparcialitat" i la "indeguda actuació al capdavant de la investigació". "Un filtre telemàtic sobre els plantejaments ideològics dels responsables i membres dels cossos i forces de seguretat no pot operar com a pressupost de validesa dels actes d'investigació", anota el tribunal.

Sobre la impugnació de la documentació que provenia del 13, els jutges no es posicionen encara i avisen que és en un altre moment processal que s'ha de dirimir aquesta qüestió -a les qüestions prèvies. En aquesta primera fase del judici també s'abordarà la petició d'aixecar la protecció a un membre dels Mossos d'Esquadra sol·licitat per la Fiscalia.

Sobre la possible malversació de fons públics, el tribunal ha acordat reclamar al ministeri d'Economia, d'Interior, i a la conselleria d'Economia, que enviï tota la documentació i comunicacions que puguin aportar informació sobre els costos del referèndum de l'1-O. També si es va utilitzar les instal·lacions del CTTI per finalitats "alienes al seu ús previst segons conveni".

Els observadors internacionals

El Suprem denega la presència d'observadors internacionals en el judici de l'1-O al·legant que el judici serà retransmès en directe: "Tot ciutadà vulgui convertir-se en observador, nacional o internacional, del desenvolupament del judici podrà fer-ho", argumenta el tribunal en la seva interlocutòria, que afegeix que això permetrà també que no hi hagi una limitació en el nombre d'observadors per al "seguiment permanent i sense interrupció de les sessions del judici mitjançant el senyal de televisió en directe o en 'streaming'". "La sala opta així per una fiscalització incondicionada de totes i cada una de les sessions del plenari", sentencia el text. Sí que reservarà dos llocs per als familiars de cadascun del total de 12 processats.

El Suprem tampoc accepta el testimoni de cap relator de l'ONU, ni premis Nobel de la Pau com Jody Williams, el lingüista Noam Chomsky o l'historiador Paul Preston. Considera que "les valoracions internacionals" de tota aquesta gent, "malgrat tenir un inqüestionable pes intel·lectual", són "prescindibles perquè se'ls vol portar a judici només per opinar "...sobre els fets objecte d'acusació". "No existeix en el nostres sistema una figura processal per identificar al declarant convidat a judici per oferir les seves valoracions personals sobre fets", puntualitza en la interlocutòria. "No pot ser enriquit amb debats aliens al que és estrictament fàctic i jurídic", afegeix.

El Suprem també rebutja com a prova el testimoni d'un relator internacional i un expert independent sobre "l'abast actual i significat del dret a l'autodeterminació". Els magistrats consideren que no cal aclarir la interpretació que fa Espanya d'acords internacionals. "Fer dependre de l'opinió de dos juristes la conclusió sobre la legalitat internacional del 'dret a decidir', suposa trencar de forma irreparable el significat de la funció jurisdiccional", assenyalen.

Declaracions en català

El tribunal evita pronunciar-se sobre com farà la traducció al català si utilitzen aquesta llengua els processats o bé testimonis, però assenyala que tindrà a punt dos traductors habilitats. Dona per fet que acabaran traduint sense aclarir si ho faran de forma simultània o consecutiva. El president del Suprem, Carlos Lesmes, va assegurar ahir que tenen mitjans tècnics per a fer-ho de les dues formes.