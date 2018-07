Debat tens dels membres de la direcció de Pascal i els crítics per la comissió que ha de sumar el PDECat a la Crida

Prop de la una de la matinada, s'ha acabat el debat a la ponència d'organització de l'assemblea del PDECat en què, després de la renúncia de Marta Pascal, ha aflorat un debat tens entre la seva executiva i el sector crític. Els mateixos que, en principi, han de presentar aquest diumenge una candidatura conjunta per liderar el partit. Per quin motiu? La composició de la comissió que ha d'elaborar una proposta sobre com el partit ha d'encaixar a la Crida Nacional per la República. Amb quin debat de fons? Si el PDECat ha de desaparèixer per diluir-se dins la Crida o s'ha de mantenir viu per formar part d'una federació de partits que compongui el nou moviment.

En la ponència política, a la tarda, ja s'ha aprovat l'esmena dels exconsellers en què instava a tota la militància a adherir-se de forma individual a la Crida.

Segons expliquen fonts coneixedores, la direcció que fins ara ha estat amb Pascal -encapçalada per Bonvehí- ha defensat que aquesta comissió de transició estigui formada pels exconsellers a la presó i a l'exili, la presidència i la vicepresidència del partit (que està previst que ocupin Bonvehí i Miriam Nogueras), i fins a setze membres més amb representació territorial. Tanmateix, els crítics, encapçalats per Miquel Buch, han rebutjat aquesta proposta i han defensat que només hi siguin els quatre exconsellers. Finalment, s'ha aprovat la proposta defensada per Buch i aquest diumenge l'assemblea votarà si encarrega a Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Lluís Puig que facin una proposta per encaixar el partit a la Crida.

La fórmula que acordin els exconsellers s'haurà de sotmetre a votació dels associats més endavant, segons s'ha aprovat a la ponència política.

El debat de fons

De fons el debat és si el PDECat ha de continuar existint o no. Mentre que bona part dels crítics defensen que la formació es dilueixi per formar part de la Crida, l'executiva que fins ara liderava Pascal vol que el nou espai de Puigdemont sigui una federació de partits. "La suma a la Crida no és incompatible amb un partit fort", ha dit repetidament Pascal.

Segons expliquen fonts del partit, la discussió ha estat especialment tensa entre Bonvehí i Buch dins la ponència d'organització. Els crítics, però, treuen ferro al debat. Ara bé, l'indicador de la sintonia entre les dues famílies es farà notar demà: en principi, havien acordat que tota la direcció de Pascal -menys Lluís Font i Meritxell Ruiz- seguirien a la nova candidatura dels crítics però després de la tensió a la ponència d'organització s'han endurit les posicions.

Aquest dissabte Puigdemont ha guanyat el pols a Pascal. Ara, però, li espera la negociació més llarga per decidir si el PDECat segueix existint o es dilueix.