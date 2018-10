Denuncien dos participants de la marxa contra el català a Barcelona

Dos participants de la manifestació en contra del català a l'escola, que es va fer el diumenge 16 de setembre a Barcelona convocada per l'associació Hablamos Español, han acabat denunciats per atemptat als agents de l'autoritat i desordres públics. Segons ha pogut saber l'ARA, els Mossos d'Esquadra van denunciar dos homes que volien trencar el cordó policial que separava la marxa d'Hablamos Español d'una altra dels CDR a favor del català.

Com mostren alguns vídeos, els fets van passar al carrer de la Tapineria i els dos homes denunciats, que formaven part de la convocatòria d'Hablamos Español, es van enfrontar amb els agents i van intentar saltar-se el dispositiu que evitava que accedissin a la plaça de Sant Jaume, on hi havia la concentració dels CDR. L'operatiu dels Mossos va consistir a separar les dues manifestacions de signe oposat.

Els dos homes denunciats, de 46 i 47 anys i de nacionalitat espanyola, van ser citats a declarar el 9 d'octubre pels delictes d'atemptat als agents de l'autoritat i desordres públics. Un ho va fer als jutjats de Mataró i l'altre als de Sabadell.