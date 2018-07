Denuncien un home per "sacsejar i intimidar" una dona que posava llaços grocs en un acte de l'ANC a Tortosa

Un home ha "sacsejat i intimidat" una dona que participava en una penjada de llaços grocs organitzada per l'ANC a Tortosa aquest dissabte. Així ho ha explicat el CDR de la capital ebrenca en un comunicat, en què convoca una concentració al jutjat d'instrucció número 1 de Tortosa demà a les 11 h per donar suport a la víctima durant la celebració del judici ràpid que es farà contra el denunciat. "Quan ens toquen a una ens toquen a totes. Perquè no podem permetre que el feixisme campi per Tortosa amb total impunitat", argumenten.

Els fets van passar a l'avinguda Generalitat, on els participants penjaven llaços grocs per tal de donar la benvinguda a la Marxa per la Llibertat que havia convocat l'ANC de les Terres de l'Ebre i que es feia amb vehicles per diferents municipis. Segons s'ha denunciat, un home hauria insultat i increpat repetides vegades el grup que portava els llaços grocs i fins i tot hauria intimidat i sacsejat una de les participants.