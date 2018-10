Detenen un menor per haver ferit amb una barra de ferro un mosso durant la protesta per l'1-O a Girona

Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor per haver ferit un agent dels Mossos d'Esquadra durant la protesta per l'1-O davant la Subdelegació del govern espanyol a Girona. El jove va colpejar l'agent i li va fer un tall obert a la barbeta. Després que la policia l'identifiqués allà mateix, se'l va citar a comissaria, on s'ha presentat voluntàriament aquest divendres i se l'ha arrestat. Se l'acusa de desordres públics, atemptat contra un agent de l'autoritat i lesions. Segons ha pogut saber l'ACN, el noi estava a punt de complir la majoria d'edat quan va ferir l'agent (perquè l'endemà era el seu aniversari). Ara els Mossos el posaran a disposició de la fiscalia de menors.

La protesta de dilluns al vespre davant la Subdelegació del govern espanyol va congregar fins a 3.000 persones, però els manifestants no es van poder acostar a l'edifici. A banda i banda de l'avinguda Jaume I tanques entrellaçades amb cadenats impedien acostar-se a menys d'un centenar de metres de la Subdelegació. Al darrere es van mobilitzar fins a una vintena de furgones i més de mig centenar d'agents dels ARRO i la Brigada Mòbil.

El punt més calent de la protesta, ja des d'un inici, va ser l'extrem que donava al carrer de la Séquia, on centenars de joves van llançar pintura, ous i altres objectes –com ara llaunes de cervesa– contra els Mossos. A més, durant les tres hores que va durar la protesta es van viure enfrontaments i moments de tensió amb la policia.