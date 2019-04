Dimiteix el director d'informació nacional de Moncloa després de ser vinculat amb les 'clavegueres' per Villarejo

L'escàndol al voltant de la 'policia patriòtica' que estava al servei del ministeri de l'interior per atacar rivals polítics ha forçat la sortida del director d'informació nacional de Moncloa, Alberto Pozas, que va presentar la seva dimissió dijous i aquest divendres ha sigut confirmada pel consell de ministres.

El comissari José Manuel Villarejo, que es troba en presó provisional a l'espera de sentència per haver fet servir la policia per crear proves falses contra els enemics del PP, va declarar davant el jutge de l'Audiència Nacional que Pozas va ser qui li va entregar un 'pendrive' amb informació sobre Pablo Iglesias, líder de Podem, per tal de danyar la formació política.

A la seva carta de comiat als mitjans, Pozas denuncia que està sent "utilitzat per atacar al govern i al president" i que és per això que presenta la seva dimissió. "A sobre, la situació m'impedeix ni tan sols opinar sobre el que està passant", lamenta Pozas.

El periodista explica que, a partir d'ara, podrà "redimensionar l'assumpte" que l'ha "atropellat". Diu que abans de ser contractat a Moncloa van fer "un breu repàs de les coses pendents heredades de la direcció d'Interviu", però que en cap moment va valorar "un assumpte que en altres circumstàncies podria ser menor" i que ara s'ha convertit en una "bomba informativa".

En els darrers dies, han sortit a la llum detalls de com l'inspector de policia Fuentes Gago intercanviava favors amb l'exministre veneçolà Rafael Isasa per danyar Podem amb documents falsos de manera presumptament il·legal.