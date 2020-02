La Diputació de Barcelona admet irregularitats en subvencions a fundacions afins a CDC

La Diputació de Barcelona ha admès irregularitats en les subvencions atorgades a entitats afins a CDC, segons informa l'agència Efe. Viatges i contractes sense justificar, factures presentades després del cobrament, "laxitud" en l'aportació de comprovants i "indeterminacions" en els expedients són algunes de les pràctiques que consten en una sèrie d'informes que la corporació ha enviat al titular del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, que investiga una presumpta trama acusada de desviar un milió d'euros de la Diputació en subvencions fraudulentes.

Entre les fundacions que haurien rebut aquestes subvencions hi ha CATMón i Igman, administrades pel diputat de JxCat al Parlament Francesc de Dalmases. Precisament, una de les irregularitats que la Diputació enumera en els informes fa referència a factures a nom de Dalmases, que consta que van ser cobrades abans de la data d'expedició.

D'altra banda, un dels expedients on la Diputació ha observat irregularitats correspon a una subvenció de 49.918 euros que l'organisme va atorgar de manera indirecta a la Fundació CATmón per un projecte de "consolidació de la internacionalització dels municipis" de Barcelona. Entre altres coses, aquesta subvenció inclou les edicions de l'any 2015 de la revista Catalan International View, i va ser atorgada de manera directa malgrat les seves "indeterminacions", perquè el projecte no definia ni les activitats concretes a realitzar ni "els resultats que es pretenien aconseguir".

De fet, la Diputació ha detectat irregularitats també en la fase de justificació de les subvencions i conclou que només dos de la quinzena d'articles publicats podrien tenir relació amb el món local i "servir als objectius de la subvenció". A més, entre la documentació presentada per CATmón per justificar la subvenció atorgada hi ha mancances com ara actes que no presentaven signatura i, per tant, eren impossibles de verificar, o pagaments que es van fer abans d'expedir la factura.

Els serveis jurídics de la Diputació també investiguen una altra subvenció adjudicada a CATmón en relació amb la revista ONGC, en què admeten que es va produir un "canvi de criteri" sobre les despeses de personal de la publicació que afecten quatre factures de Dalmases. Segons l'informe, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació hauria d'haver demanat el contracte signat amb el professional o l'empresa on constés el seu objecte –pel qual es van efectuar entre 2012 i 2014 tres pagaments per valor de 14.437 euros, 7.218 euros i 2.406 euros–, i el període d'execució dels serveis.

Pel que fa a Igman, la Diputació ha presentat un informe sobre un conveni amb la institució signat el 2015 per consolidar la presència dels governs locals de Barcelona a la revista ONGC, pel qual l'ens provincial es va comprometre a abonar 28.650 euros, encara que no consta cap pagament, ni anul·lació ni reintegrament. Segons els serveis jurídics de la Diputació, aquesta col·laboració amb Igman va ser "contrària a dret" perquè no es va aprovar pel procediment de concurrència competitiva, sinó que va ser objecte d'una concessió directa que no encaixa en els supòsits legalment previstos, perquè no es van acreditar raons d'interès general que la justifiquessin.

L'informe també detecta irregularitats en factures aportades per Pimec –la patronal de la petita i mitjana empresa– en una subvenció destinada a projectes estratègics al Marroc el 2014 i 2015, en el marc de la internalització de les empreses catalanes en aquest país, com la falta de segell, que aquest sigui posterior al pagament de les subvencions o la duplicitat en el concepte.

Així, dues persones van emetre factures en concepte de "gestió i dinamització del projecte", i es desconeix a més quines van ser les responsabilitats de cadasuna, i els honoraris es poden considerar "elevats" en relació amb els treballs realitzats i esmentats per Pimec, segons l'informe de la Diputació. A més, el 2016 Pimec va rebre un requeriment a causa de les mancances trobades en la justificació dels costos, com la justificació d'un viatge, justificants de factures per uns imports superiors i el pagament d'un hotel de 4 estrelles quan, d'acord amb la normativa , els costos han de ser en classe turista.