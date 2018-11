Diputats danesos estudien unir-se a una delegació d'observadors internacionals per als judici contra el Procés

Un grup de diputats del parlament danès estudien fer d'observadors internacionals en el judici contra el Procés, per unir-se així a un grup d'eurodiputats que recentment també van anunciar que demanarien a l'estat espanyol ser al judici. "Sentim una gran obligació de mostrar que això no hauria de passar a Europa", ha afirmat el parlamentari Pelle Dragster, que ha assenyalat que és "molt important" que quan el judici de l'1-O comenci, hi hagi representació internacional d'advocats, experts en drets humans i també polítics. "Si la societat catalana ens crida, hi serem. Per això nosaltres estem preparats", assegura el diputat danès.

Dragtser ho ha afirmat en el marc d'una reunió amb el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, a la qual també han assistit els diputats danesos Eva Flyvholm i Magni Arge, que ha admès que visitar l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha sigut "una experiència xocant". Arge ha apuntat que al seu país un desacord polític no es portaria a uns tribunals amb acusacions de delictes criminals i que el seu objectiu és, "com a mínim", garantir que els líders independentistes catalans puguin tenir un "judici just".

Al seu torn, ha agraït als tres diputats danesos que visitaran aquesta tarda Jordi Cuixart i l'exconseller d'Exteriors Raül Romeva, la seva implicació a internacionalitzar la situació dels presos. Mauri ha destacat a l'ACN que "troben molt flagrant, molt greu, que hi hagi el president d'una entitat cultural amb més de 130.000 socis empresonat". En referència al judici, el vicepresident d'Òmnium ha explicat que l'entitat vetllarà perquè Europa no "giri l'esquena" mentre se celebri. "Una de les missions importants des d'Òmnium serà denunciar el que està passant i fer-ho arreu d'Europa", diu Mauri, que ha denunciat que serà "un judici a la democràcia" i una "farsa" del Tribunal Suprem.