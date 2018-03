Diputats independents de JxCat ultimen constituir-se en una associació

Els diputats independents de Junts per Catalunya (JxCat) estan ultimant la creació d'una associació pròpia per començar a estructurar un moviment transversal i allunyat de "partidismes" dins de l'independentisme, segons han explicat a Efe fonts coneixedores de la iniciativa.

D'aquests preparatius ja n'està informat Carles Puigdemont, que dissabte passat, en una intervenció des de Bèlgica davant diputats i candidats de JxCat a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), va apostar per consolidar com a "moviment polític" la marca amb la qual es va presentar a les eleccions catalanes del 21 de desembre.

La intenció dels seus promotors és que a aquesta associació, impulsada per diputats independents de JxCat -que cohabiten en un grup parlamentari amb membres del PDECat-, puguin integrar-s'hi tots aquells ciutadans que comparteixin els principis sobiranistes de l'entitat, amb la condició que no militin en cap partit, han indicat les fonts consultades.

Els impulsors d'aquesta iniciativa estan ultimant els estatuts i el manifest fundacional de l'associació, que podria constituir-se en les pròximes dates.

El PDECat demana que la prioritat sigui formar govern

Precisament aquest dilluns el PDECat s'ha mostrat crític amb l'anunci de dissabte de Puigdemont, ja que ha defensat que ara la "prioritat" ha de ser formar govern i no constituir nous moviments polítics. Davant la possibilitat que hi hagi noves eleccions després del veto del Tribunal Suprem a la candidatura de Jordi Sànchez, Pascal ha afirmat que si es produeix aquest escenari el PDECat haurà de decidir com hi concorre.

Deixant clar que els comicis "no convenen al país", Pascal ha reivindicat la seva formació política i ha asseverat que "JxCat no hauria sigut possible sense el PDECat". "En cap cas se'ns pot fer renunciar el nostre bagatge ni qüestionar el nostre actiu polític. El que representem és absolutament necessari per a la situació política que tenim", ha assegurat.