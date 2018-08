La fiscalia avala que Dolors Bassa obtingui un permís per visitar la seva mare fora de la presó

L'exconsellera Dolors Bassa està a només un pas de convertir-se en la primera presa política que obté un permís extraordinari per sortir del seu centre penitenciari. Tant la presó de Puig de les Basses com la fiscalia han acceptat la petició feta per la seva defensa perquè pugui sortir unes hores a visitar la seva mare, que té prevista una operació de forma imminent. La fiscalia del Tribunal Suprem ha informat a favor de la concessió del permís extraordinari, demanant, això sí, que sigui conduïda per la policia fins el centre hospitalari on està la seva mare, segons ha avançat 'El Español' i han confirmat a l'ARA fonts jurídiques. Ara només cal l'aval del Tribunal Suprem.

La defensa de Bassa va fer ahir dimecres la sol·licitud tant al centre penitenciari de Puig de les Basses, que ha avalat el permís en una reunió extraordinària, com també al Suprem. Encara no ha rebut cap notificació del tribunal sobre si accepta que surti momentàniament de la presó, segons informa a l'ARA. Fonts jurídiques del Suprem apunten que no s'espera cap decisió durant el dia d'avui.

L'advocat de Bassa, Mariano Bergés, ha demanat que si finalment el Suprem confirma el permís, "la família demana si us plau que no hi hagi concentracions per respectar la intimitat i per permetre el desenvolupament normal del permís". Assenyala que "és molt important" i demana "comprensió". Les defenses dels líders independentistes temen que si hi ha concentracions "s'hipotequin futures peticions" de permisos.

Si finalmente el TS confirma el permiso q hemos solicitado para q @dolorsbassac visite a su madre, la familia ruega encarecidamente q no haya concentraciones para respetar su intimidad y permitir un desarrollo normal del permiso. Es muy importante. Gracias por la comprensión — Mariano Bergés (@marianobergest) 23 de agosto de 2018

El precedent de Forn que no es va arribar a fer realitat

L'únic precedent que hi ha que la fiscalia avalés la llibertat d'un dels presos polítics va ser amb Joaquim Forn el març passat, sota fiança de 100.000 euros. Ara el permís de Bassa seria només temporal per la situació mèdica de la seva mare. Tot i l'aval del ministeri públic, tant Llarena com la sala d'apel·lacions van mantenir la presó preventiva sense fiança per a l'exconseller d'Interior.