Domènech reclama una aliança política contra la repressió que vagi "des de la CUP al PSC i des d'Òmnium a CCOO"

Els comuns han pres partit sense matisos per denunciar la "injustícia" dels empresonaments que aquest divendres va ordenar el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena. "Aquí no hi ha justícia", ha sentenciat el líder de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, des de l'hemicicle del Parlament, on també ha mostrat el "dolor" provocat per les recents decisions judicials. La resposta, segons Domènech, ha de ser combatre la repressió de la forma més àmplia possible. "Des de la CUP fins, com a mínim, el PSC i des d'Òmnium fins a CCOO", ha assenyalat tot remarcant que, a més de lluitar contra la repressió del govern i els tribunals espanyols, també cal construir una resposta política.

"Si la lluita només es concentra contra la repressió, quedarem atrapats en la repressió. Necessitem una resposta política aquí i a Espanya", ha destacat, tot just abans de recordat que avui el Parlament és "l'única institució que representa el conjunts dels catalans més enllà del 155". "El que segur que no ens podem permetre és que Catalunya sigui derrotada", ha insistit. Per això, els comuns consideren que és hora de formar Govern i començar a desfer-se de la intervenció estatal. Ara bé, tot i que aquest dissabte no n'ha fet referència directa, els comuns rebutgen investir un president de JxCat, tal com van demostrar dijous passat en la votació de Jordi Turull. En tot cas, si l'independentisme no és capaç d'arribar a un acord d'investidura, Domènech ha plantejat que es busquin majories alternatives.

Domènech ha estat molt contundent contra Llarena, un jutge "que jutja idees i voluntats i no pas fets". Segons ell, l'únic objectiu del magistrat és "apartar de la vida pública els líders polítics i socials" imputant-los un delicte de rebel·lió "amb una violència que no va existir" per poder inhabilitar-los tan aviat com pugui. "Només té una sola lògica, la de vencedors i vençuts i aquesta és la pitjor lògica que es pot viure en democràcia", ha conclòs.