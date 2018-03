Domènech es presenta a les primàries de Podem amb una llista "transversal" que inclou membres dels comuns

El líder dels comuns, Xavier Domènech, concorrerà a les primàries per dirigir Podem amb una llista "transversal" -'Amb tu, Podem més'- que compta amb membres de totes les famílies de Podem, amb persones que van formar part de totes les candidatures de les últimes primàries del partit i amb persones de Catalunya en Comú, com l'activista per l'educació i exportaveu d'USTEC-STEs Rosa Cañadell, que forma part de la coordinadora. Segons ha pogut saber Europa Press, Domènech proposa que formin part del Consell Ciutadà Autonòmic (CCA) de Podem -la direcció- l'activista i membre de Podem Conchi Abellán, seguit del membre de la llista de Catalunya en Comú - Podem per Barcelona en les últimes eleccions catalanes Jaume Durall i el cap de premsa de Podem en la passada legislatura, Carlos Tavera.

En aquest sentit, la llista de Domènech recull membres que es van significar tant amb el 'pablisme' com amb l''errejonismo' i l'anticapitalisme, i conté membres de les candidatures que es van presentar a les últimes primàries: la d'Albano Dante Fachin, la de Jéssica Albiach, la de Raimundo Viejo i la d'Oscar Guardingo, que és senador d'En Comú Podem i, directament, va en la llista del candidat. Anna Maria Pérez Oller i Sandra Daza van concórrer en la llista de Raimundo Viejo, i Toni Pérez, Laia Sánchez, Joaquín Vela i Mireia Iniesta ho van fer en la candidatura de l'actual diputada al Parlament Jéssica Albiach.

Els anticapitalistes Enver Aznar i Andreu Escobar van ser en la candidatura de Fachin i van formar part de la seva executiva, tot i que van acabar sent cessats per l'ex secretari general de Podem, que va abandonar el càrrec el 6 de novembre per les seves diferències amb la direcció estatal del partit.

Diputats i acadèmics

La candidatura compta amb la diputada de Podem al Parlament Yolanda López i amb la diputada al Congrés Mar García. També compta amb altres noms com l'assessor econòmic d'En Comú Podem al Congrés, Sergi Cutillas -que va ser a la llista de Fachin per disputar el lideratge dels comuns quan s'estava creant l'espai CatComú- i amb el politòleg i membre del Consell Rector del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, Mario Rius. En total, 44 membres completen la llista.