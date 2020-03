ERC tria Bernat Solé com a nou conseller d'Exteriors

ERC ja ha triat. L'alcalde d'Agramunt i diputat al Parlament, Bernat Solé, serà el nou conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Assumirà el càrrec que va deixar vacant Alfred Bosch, que va dimitir el 9 de març pel presumpte cas d'assetjament sexual del seu excap de gabinet, Carles Garcias, destapat per l'ARA. La presa de possessió de demà serà inèdita a causa de la crisi sanitària: serà telemàtica i el president, Quim Torra, hi assistirà per videoconferència.

Solé, que deixarà l'alcaldia d'Agramunt nou anys després d'assumir-ne el lideratge, no té cap vincle previ amb la conselleria, i aquest no és un fet casual. En un comunicat, ERC ha defensat que "és el moment que el departament estigui liderat per una persona externa a Acció Exterior" per fer una "aproximació neutra als últims esdeveniments". És a dir, una persona aliena a la conselleria per enfrontar-se a la situació en la qual ha quedat el departament després que sortís a la llum el cas d'assetjament i de la gestió que se'n va fer. El cas no només va ser polèmic per les queixes de diverses dones, sinó perquè la conselleria no va activar els protocols interns als quals s'ha de recórrer davant d'aquests fets i, a més, Bosch va intentar recol·locar Garcias quan encara no havia sortit l'escàndol a la llum pública. Diversos treballadors i alts càrrecs, de fet, es van plantar perquè Bosch també assumís responsabilitats.

Esquerra ha dedicat deu dies de reflexió abans de fer la tria definitiva i defensa que Solé és l'escollit perquè té "molta experiència i competències en gestió d'equips". Fins ara al Parlament no només exercia de diputat, sinó també de portaveu adjunt del grup, cosa que evidencia que la seva influència en el partit havia crescut. A Solé no se li coneix cap trajectòria prèvia vinculada amb la política exterior. De fet, Esquerra admet que ha escollit per a la conselleria un perfil "més polític que tècnic". Argumenta que és perquè el departament "ja té un equip amb un alt coneixement tècnic i del sector que està donant bons resultats en la tasca d'internacionalitzar Catalunya". A més, recorda que la conselleria no només es dedica al camp de l'acció exterior, sinó també a la transparència i a les relacions institucionals, i ERC defensa que Solé acredita "experiència institucional" de sobres per assumir el repte.

Investigat per l'1-O

Tan bon punt s'ha fet pública la notícia, Solé ha explicat que deixa amb "recança" l'alcaldia del seu poble natal després d'haver treballat "incansablement" durant tretze anys, quatre des de l'oposició i nou com a alcalde, però ha assegurat que entoma la nova feina amb "il·lusió, determinació i compromís". Podrà seguir mantenint l'acta de diputat al Parlament si així ho desitja, ja que no és incompatible amb ser conseller.

Com a alcalde d'Agramunt, Solé està en el punt de mira de la Fiscalia per la seva participació en l'1-O. El ministeri fiscal l'acusa de desobediència i en demana un any i mig d'inhabilitació i una multa de 24.000 euros per haver facilitat la celebració de l'1-O al seu municipi cedint locals públics i ocultant urnes. Ara mateix, doncs, està pendent de la data del seu judici, que ha de fixar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Així doncs, l'executiu de Quim Torra incorporarà un conseller que podria ser inhabilitat pròximament pel mateix tribunal que ja va inhabilitar Torra, ara pendent del recurs al Tribunal Suprem. El president ha donat la benvinguda a Solé per Twitter en aquest moment de "màxima complexitat". Fonts republicanes consultades per l'ARA defensen que la situació processal del nou conseller no pot ser un obstacle perquè sigui al Govern. És més, argumenten que la designació precisament busca no "fer-li el joc a la repressió" ni "condemnar-lo abans que sigui jutjat".

Buscant substitut per a la taula de diàleg

El primer que es trobarà a la conselleria seran les seqüeles que ha deixat el presumpte cas d'assetjament. L'ambient, reconeixen fonts de dins el departament, ha estat tens des que es van fer públics els motius de l'acomiadament de Garcias. Sense saber amb exactitud el temps que li queda a aquesta legislatura –Torra anunciarà la data de les eleccions un cop aprovats els pressupostos–, a Solé no li quedarà gaire temps per assumir els objectius externs que s'havia fixat el Govern. Entre d'altres, la reobertura de les delegacions de la Generalitat arreu del món, un projecte que el ministeri d'Exteriors espanyol es va dedicar a torpedinar, fins i tot recorrent als tribunals. Tot això, esclar, quan remeti la crisi sanitària. I la represa de la Comissió Bilateral amb l'Estat, que Bosch presidia en la part catalana fins a la seva dimissió i que el Govern pretenia reactivar per negociar traspassos de competències amb la Moncloa. El que no ha aclarit ERC és si, a més de rellevar Bosch a la conselleria d'Exteriors, Solé també el substituirà a la taula de diàleg amb el govern espanyol, que ha quedat congelada durant la crisi sanitària.