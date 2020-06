Cs, JxCat, ERC i la CUP forçaran Montilla a comparèixer al Parlament pel seu fitxatge per Enagás

L'expresident de la Generalitat José Montilla haurà de comparèixer a la comissió d'Afers Institucionals (CAI) del Parlament per explicar el seu fitxatge per Enagás. Després que J xCat i la CUP ho reclamessin ahir, Cs i ERC s'han sumat avui a la iniciativa. El partit taronja vol que el també exministre d'Indústria detalli "la seva visió sobre la compatibilitat de mantenir una dedicació al sector privat i els beneficis derivats de la normativa autonòmica d'expresidents de la Generalitat". Aquest dimecres el líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ja es va exclamar per la situació i va acusar Montilla a Twitter "d'haver interioritzat les males pràctiques del separatisme". Els republicans també volen que Montilla expliqui "la seva nova responsabilitat i la seva compatibilització amb les tasques i drets com a expresident de la Generalitat".

De moment, l'expresident ha garantit que no utilitzarà mitjans o espais públics per activitats privades en incorporar-se al consell d'administració d'Enagás, però els grups parlamentaris volen més detalls. Tot i així, tant ICV-EUiA –predecessora dels comuns– com Esquerra i posteriorment Ciutadans –quan va entrar al Parlament–, van avalar que els expresidents poguessin mantenir les seves oficines encara que passessin a ocupar un càrrec directiu en una empresa privada. Ni el 2003 ni el 2015 es va prohibir aquesta situació quan, en canvi, sí que es va impedir que els expresidents cobressin el sou i la pensió en cas de tenir altres fonts d'ingressos.

El Parlament va avalar el 2003 i el 2015 que els expresidents poguessin compatibilitzar les seves oficines amb els consells d'administració

Aquest dijous, però, els comuns, que no han reclamat la seva compareixença, han anunciat que han presentat dues modificacions de llei per "acabar amb les portes giratòries dels expresidents". Una de les modificacions, a la llei 13/2005 del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat, vol que es prohibeixi als expresidents participar en consells d'administració d'empreses de l'àmbit públic o privat que cotitzen en borsa o empreses que facturen més de 50 M€. L'altra modificació fa referència a la llei 6/2003 de l'estatut d'expresidents de la Generalitat, i aspira a fer incompatible l'oficina dels expresidents amb l'activitat laboral a l'àmbit privat.

La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha explicat en un vídeo que tot i que les portes giratòries "no són il·legals", sí que "representen un atac contra la democràcia, perquè quan les empreses poden comprar polítics i la ciutadania no decideix, és immoral i sospitós". Tant els comuns com el PP, que no han exigit la seva compareixença, han explicat que hi votaran a favor. El PSC, el partit de Montilla, és l'únic que encara no s'ha posicionat públicament sobre la qüestió.