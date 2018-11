ERC guanyaria les eleccions i l'ascens de la CUP compensaria el retrocés de JxCat per mantenir la majoria sobiranista

ERC aconseguiria entre 36 i 38 escons i amb un 25,1% dels vots guanyaria les eleccions al Parlament de Catalunya si se celebressin avui. El Baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) publicat aquest divendres consolida els republicans al capdavant de les enquestes i referma la tendència a la baixa de JxCat, que s'hauria de conformar amb 23-24 diputats, i a l'alça de la CUP, que passaria dels 4 actuals a una forquilla d'entre 10 i 11.

En la franja alta del pronòstic, l'independentisme refermaria la majoria absoluta a la cambra i podria arribar als 73 escons. Com que bona part del vot se'l disputen entre els tres partits independentistes, en la franja baixa podrien quedar-se amb 67, a un diputat de la majoria absoluta. En tot cas, la negativa de la CUP a donar suport al Govern ja ha deixat ara en minoria a l'executiu de Quim Torra.

Les enquestes, insisteix cada vegada que presenta un Baròmetre el director del CEO, Jordi Argelaguet, marquen tendències més que una imatge concreta per saber què passaria si s'avancessin eleccions al Parlament. I la tendència actual a les enquestes és, si fa no fa, la mateixa que hi havia durant el 2017. ERC va a l'alça i continua apujant el seu sostre. Al juliol, els republicans estaven entre 35 i 37 (al Parlament en tenen 32). En canvi, JxCat segueix de baixada i baixa sis escons respecte els 29-30 que li donava el CEO ara fa cinc mesos. La CUP es manté, si fa no fa, com al juliol, quan el Baròmetre li'n donava entre 8 i 10, però els anticapitalistes pràcticament triplicarien els resultats respecte les eleccions del 21-D, quan en van aconseguir 4.

Els comuns són l'altra formació que va a l'alça. Guanyen tres punts en intenció directa de vot (9,2) respecte el juliol trencant una dinàmica negativa que seguia des de les eleccions. Després d'aplicar la cuina, el CEO conclou que aquesta intenció directa es traduiria en un 10,4% del vot i arribaria als 12-13 escons, entre 4 i 5 més respecte els que té avui al Parlament.

Ciutadans, segona força al Parlament

Ciutadans passaria de primera a segona força a la cambra catalana, tal com ja es venia apuntant en les darreres enquestes. El partit capitanejat per Inés Arrimadas manté els mateixos resultats que en el darrer Baròmetre, tant pel que fa al percentatge de vot que aconseguiria (21,4%) com pel que fa al nombre d'escons (29-30). Si aquest pronòstic es confirmés, el partit taronja perdria entre 6 i 7 escons respecte el 21-D.

La resta de partits baixen si es comparen amb l'enquesta del juliol. El PSC obtindria entre 17 i 18 escons, fet que representaria igualar o millorar els resultats respecte el 21-D, però retrocedir en base al darrer Baròmetre, quan els de Miquel Iceta arribaven als 19-20 escons.

Per últim, el PP es quedaria com a última força al Parlament i només obtindria entre 2 i 3 diputats, empitjorant tant els resultats de les darreres enquestes com els de les eleccions del desembre passat.

Junqueras aprova, la resta suspenen

Al juliol va treure un 6,16 i ara un 5,97, consolidant-se com el polític més ben valorat de Catalunya. El president d'ERC, Oriol Junqueras és, de fet, un dels pocs que aproven en la classificació del CEO. El segueix la secretària general d'ERC, Marta Rovira, amb un 5,16, fent l'entrada en aquest llistat perquè, fins ara, els republicans havien preferit que es preguntés pel vicepresident, Pere Aragonès. El diputat de la CUP Carles Riera (5,01) i l'exportaveu dels comuns, Elisenda Alamany (5,04) tot i que tenen un nivell de coneixement molt reduït entre la ciutadania.

En canvi, ni el president de la Generalitat, Quim Torra, (4,34) ni el seu predecessor, Carles Puigdemont (4,59) arriben a l'aprovat. Tots dos obtenen bones puntuacions entre els votants de JxCat, d'ERC i de la CUP, però els perjudiquen molt més que a Junqueras les valoracions que reben especialment dels votants de Cs.

Miquel Iceta (3,95), Inés Arrimadas (2,19) i Xavier García Albiol (1,47) tanquen la llista tot i aprovar entre els seus respectius electorats.