ERC exigeix "rigor i lleialtat" a JxCat i adverteix que no acceptarà acords que generin "falses expectatives"

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha exigit aquest dissabte a JxCat "rigor en les propostes" i "lleialtat" de cara a la investidura i la formació de govern. Després d'una altra setmana de negociacions fallides entre les forces independentistes, Rovira ha advertit que els republicans no volen acords "a mitges" que generin "falses expectatives". En la seva intervenció davant el consell nacional d'ERC, ha lamentat que "massa cops" s'hagi tractat la ciutadania amb "paternalisme", cosa que ha qualificat de "greu error", i ha sentenciat: "No presentarem cap acord fins que no hi hagi un acord sòlid i ferm".

La dirigent republicana ha llançat aquest missatge després que aquest divendres JxCat tirés pel dret i registrés en solitari al Parlament una proposta de modificació de la llei de la presidència per investir a distància Puigdemont. En aquest sentit també ha demanat "transparència", i ha reiterat que l'acord al qual vol arribar ERC ha de ser "global" i donar compliment a dos objectius: "reconèixer la legitimitat de Carles Puigdemont a Brussel·les" i "formar un govern efectiu" que posi fi al 155. "Reconeixement i operativitat, les dues coses alhora", ha inistit.

Aquest acord, a més, ha d'incloure diversos elements, ha continuat Rovira: un acord i debat d'investidura "efectiva", la legitimitat de Puigdemont a Brussel·les, un pla de legislatura i un acord de govern. Així com ha reclamat "el màxim rigor i lleialtat" a JxCat per arribar a un acord, també ha garantit que els republicans aportaran "perseverança i lucidesa". "Ens cal més intel·ligència col·lectiva que mai i més unitat que mai", ha dit, convençuda que d'aquesta manera es podrà assolir un acord "en els pròxims dies".

I és que la dirigent republicana ha dit que "no ens podem permetre cap altre escenari que no impliqui posar fi a l'article 155", que –ha assegurat– s'està aplicant amb "intel·ligència, silenci i petites dosis que afecten el dia a dia de l'administració catalana i les polítiques públiques de la Generalitat". Amb tot, ha afegit que el 155 és un "llast" per a la "inversió social" i el "futur" del país i ha deixat clar que cal aturar-lo perquè l'objectiu final del govern espanyol i els partits constitucionalistes és carregar-se "els grans consensos que aquest país ha forjat a còpia d'anys i panys".

L'exemple de "coherència i honestedat" de Junqueras

Rovira ha arrencat la seva intervenció amb unes paraules cap al líder del partit, Oriol Junqueras, el dia en què compleix "100 dies de presó injusta", ha recordat, i ha cridat a seguir l'exemple de fermesa del vicepresident del Govern per "seguir endavant" tot i la tristesa i indignació que genera el seu empresonament. "Oriol Junqueras és un referent de coherència i honestedat, per a ERC però també per al país", ha afegit. Els membres del consell nacional s'han posat drets per aplaudir i fer crits de "llibertat". Rovira no ha oblidat que el conseller d'Interior, Joaquim Forn, també fa 100 dies que està tancat i que els Jordis ja en fa 117 que són a Soto del Real.