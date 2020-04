ERC i JxCat discrepen de Sánchez i aposten per mantenir el confinament dur

Dilluns es recupera el primer escenari de l'estat d'alarma, el que recomanava el teletreball però no paralitzava l'activitat econòmica no essencial, i aquells que reclamaven més restriccions tornen a encendre les alarmes. ERC i JxCat han estat alguns dels grups del Congrés que han advertit a Pedro Sánchez que és necessari mantenir el confinament total fins que no s'estigui més preparat per anar aixecant progressivament les mesures. "No té cap sentit que amb milers de contagis, encara, milions de nens no puguin sortir a jugar cinc minuts al carrer i la ciutat estigui plena de riders portant sushi amb bicicleta", ha afirmat Rufián, que ha criticat el "pedaç" que va suposar el permís retribuït durant deu dies per als treballadors d'activitats no essencials. "Estem pagant el seu immens error de no confinar molt abans i no podem consentir l'error de no desconfinar molt després", ha avisat la portaveu de JxCat, Laura Borràs, en una intervenció enregistrada.

Les formacions independentistes tornen a abstenir-se en la votació de la pròrroga de l'estat d'alarma perquè, segons el seu criteri, cal mantenir la paralització de l'activitat econòmica, capgirar la recentralització i reduir la presència militar. Rufián ha argumentat que Espanya ha afrontat "sense mitjans" aquesta pandèmia a conseqüència de les privatitzacions i les retallades del passat, i per això és "tan absurd veure tres senyors amb vint medalles parlar de soldats i trinxeres". "Canvia vides de treballadors per beneficis econòmics d'empreses? És una pregunta duríssima i així formulada és extraordinàriament cru i són vostès qui han de demostrar que no és així, perquè les decisions que prenen reflecteixen al contrari. No es poden prioritzar beneficis econòmics a costa de vides humanes", ha manifestat Borràs, que ha assegurat que els treballadors a casa no es contagien. Tanmateix, Sánchez ha replicat que està havent-hi transmissió de la malaltia dins dels domicilis.

Els dubtes sobre la tornada al primer període de l'estat d'alarma també els han expressat EH Bildu, Més País, Compromís, el BNG i la CUP. La seva portaveu, Mireia Vehí, ha criticat a Sánchez que estigui fent una "gestió de la crisi digna del pitjor capitalisme del desastre", i ha lamentat que s'estigui "aprofitant de la por" dels ciutadans. Considera que més que mai és el "moment de la confrontació política perquè ens hi va la vida". La CUP votarà en contra avui de la segona pròrroga de l'estat d'alarma. "Tant de bo aquest confinament sigui seguit per vagues i lluites al conjunt de l'Estat", ha reblat.

Els nous Pactes de la Moncloa

El nom de Pactes de la Moncloa genera anticossos a Esquerra i Gabriel Rufián s'ha encarregat d'allunyar el seu partit d'aquest nou escenari que ha plantejat Pedro Sánchez. El president espanyol ha deixat clar que convocaria la setmana vinent una reunió amb tots els partits, els agents socials i els presidents autonòmics per començar a estudiar una recepta econòmica i social a la crisi, però el portaveu republicà ha marcat distàncies amb una proposta que "blanquegi la bunquerització en què, durant massa temps, ha caigut aquest govern en la gestió de la crisi". Rufián ha manifestat que la solució no passa per un "pacte de quatre partits, l'exèrcit i el rei en un despatx de la Moncloa", però el líder socialista ja s'havia encarregat de prevenir-ho. Sobre el paper, la invitació de Sánchez és més àmplia del que ha denunciat el portaveu d'ERC.

"No hi haurà pacte que valgui a Espanya sense pacte previ a Europa, si no hi ha pacte a Brussel·les o Estrasburg. No hi haurà pacte de la Moncloa sense un pacte d'Ajuria Enea al País Basc o al Palau de la Generalitat a Catalunya, com a mínim", ha indicat Rufián. "Si es fa el mateix, que a la classe treballadora l'agafi confessada. No es pot reeditar el que es va fer fa quaranta anys i malament. La resposta va més enllà", ha continuat el dirigent republicà, que ha defensat un "pacte social integral per la vida". JxCat, en canvi, té previst acudir a la reunió de la setmana vinent amb l'objectiu "d'escoltar i coordinar la resposta al coronavirus, però no per reeditar els Pactes de la Moncloa".

EH Bildu no hi serà en uns nous Pactes de la Moncloa "que es plantegin com una reedició dels anteriors". "No hi serem si l'únic que busquen és camuflar l'aplicació de més recentralització i més polítiques neoliberals. No comptin amb nosaltres per atacar les classes populars. Com va dir Karl Marx, la història es repeteix una vegada com a tragèdia i la segona com a farsa. Si no hi vam ser a la primera no hi serem en la segona", ha afirmat. Matute ha afegit que Bildu no participarà en fer "més robusta una Constitució" que "reforça" el paper de la monarquia i l'exèrcit.

Les crítiques al govern espanyol també han arribat des de les files del PNB, el principal soci que fins ara tenia l'executiu, que implícitament ha mostrat escepticisme sobre uns nous Pactes de la Moncloa. En el seu discurs, el portaveu jeltzale, Aitor Esteban, ha apostat per "residenciar els acords en les institucions que ja existeixen", incloses les autonòmiques. El PNB vota a favor de la pròrroga però ha recriminat la falta de "planificació" d'algunes mesures econòmiques, com el decret pel qual es va establir un confinament més dur, que fins minuts abans d'entrar en vigor no concretava a quines indústries afectava.