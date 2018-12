ERC vol que el Parlament demani la dimissió de Borrell per "banalitzar el genocidi" de nadius americans

ERC ha registrat una proposta de resolució a la comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per tal que, si s'aprova, el Parlament demani la dimissió del ministre Josep Borrell. Amb el text, al qual ha tingut accés l'ACN, els republicans volen "deixar constància" que les paraules de Borrell –va assegurar que els EUA van arribar a la independència després de "matar quatre indis"- "no representen de cap manera el sentir majoritari de la ciutadania de Catalunya".

De fet, ERC qualifica les paraules del ministre de "banalització del genocidi de més de 12 milions de nadius americans", i sentencia que "no són compatibles amb representar a l'estranger un Estat membre de la Unió Europea en ple segle XX". Amb el text, els republicans volen també que el Parlament expliciti un rebuig a "qualsevol forma de banalització o apologia" del colonialisme i de l'imperialisme i pretén així que la cambra reprovi les paraules del ministre socialista a través d'aquesta comissió parlamentària.



La proposta de resolució d'ERC pretén alhora buscar el suport del Parlament a la petició de "reconeixement, justícia i reparació" de les comunitats de nadius americans. I de fet, també proposen en un tercer punt, que es traslladi el text, si s'aprova a la comissió d'Exteriors, a tres àmbits: a les comunitats afectades, a la ciutadania dels Estats Units "a través dels seus representants" i a la delegació del Govern als EUA.



En l'exposició de motius, que no se sotmet a votació, els republicans consideren que les disculpes del ministre "no han semblat del tot sinceres" i a més no veuen en les seves paraules una "relliscada puntual". "Antecedents previs apunten que la contemporització amb l’imperialisme i el colonialisme és una part essencial de la seva cosmovisió del món i de la seva acció política", argumenten els diputats del grup republicà en parlar de Borrell com un "'ministre d'Ultramar' del segle XX".

És en aquest context, que ERC considera que el Parlament no pot "restar passiu" davant d'aquestes últimes declaracions de Borrell a la Universitat Complutense aquesta setmana. Concretament, en el marc d'un acte al costat del seu homòleg alemany, Borrell va dir: "Per què els Estats Units d'Amèrica tenen més nivell d'integració política? Primer, perquè tenen el mateix idioma tots. I segon, perquè tenen molt poca història al darrere. Van néixer de la independència pràcticament sense història. L'únic que havien fet era matar quatre indis. A part d'això, va ser molt fàcil; [...] després van tenir la guerra civil".

El conseller d'Acció Exterior, el republicà Alfred Bosch, ja va denunciar la "crueltat i insensibilitat amb el genocidi" de Borrell en una carta a la comunitat indígena. La missiva la va enviar al National Congress of American Indians (NCAI) i a la Native American Rights Fund