ERC fitxa Ruben Wagensberg per al número 9 de la candidatura per Barcelona

Rubén Wagensberg és l'última incorporació a la llista d'ERC pel 21-D. L'impulsor de la campanya 'Casa Nostra és Casa Vostra, que reivindicava l'acollida dels refugiats sirians serà un dels independents de la candidatura que encapçala Oriol Junqueras i que té en Marta Rovira -número 2 per Barcelona- a una de les principals candidates a la presidència de la Generalitat. Wagensberg també és un dels creadors de la plataforma En Peu de Pau, creada recentment per denunciar la repressió de l'Estat contra Catalunya i per defensar la resistència "pacífica i no violenta".

Entre els independents, també destaca la presència de l'escriptora Jenn Díaz, número 8 per Barcelona, l'islamòloga Najat Driouech, que en principi havia d'ocupar el 14, però finalment serà la número 10 per Barcelona i, en llocs simbòlics, l'històric d'ICV Josep Maria López Llaví (81), el catedràtic en ciències polítiques Ramon Cotarelo (85) i el llibreter Guillem Terribas, que tanca la llista per Girona.

Els republicans han fixat aquest dijous la candidatura definitiva que registraran a la Junta Electoral Central i en la qual s'integren tots els consellers del Govern vinculats a Esquerra, tant els que són a la presó d'Estremera, Oriol Junqueras (1), Raül Romeva (3), Carles Mundó (5), com a la presó d'Alcalá Meco, Dolors Bassa (1 per Girona) i a Brussel·les, Toni Comín (7) i Meritxell Serret (1 per Lleida).

Junqueras, per Barcelona; Bassa, per Girona; Serret, per Lleida; i Òscar Peris, per Tarragona són els caps de llista d'una candidatura en la que s'ha optat per la llista cremallera (dona/home o a la inversa).