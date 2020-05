ERC s'obre a canviar el no a l'estat d'alarma si Sánchez retorna competències al Govern i reprèn la taula de diàleg

ERC està disposada a reconsiderar el seu rebuig a l'estat d'alarma. Dimecres al Congrés va votar que no a la quarta pròrroga que va demanar el govern espanyol, però els republicans es mostren oberts a revisar aquesta negativa. Per fer-ho, aquest dilluns han fixat quatre condicions a Pedro Sánchez. Si les accepta, podrien tornar a l'abstenció.

La secretària general adjunta d'Esquerra, Marta Vilalta, ha sigut l'encarregada de precisar les demandes. En primer lloc, volen que el govern espanyol acabi amb la política de "comandament únic" en la gestió de la crisi del coronavirus. És a dir, que comenci a donar poder real a la Generalitat per prendre les seves decisions en el desconfinament. Els republicans asseguren que hi ha una alternativa a la recentralització de competències que s'ha vist fins ara: "Exigim que no se'ns prengui per imbècils i que no es tracti de tonta a la ciutadania". En segon lloc, reclamen més mesures socials i, en concret, un permís retribuït per a "la cura de menors i dependents", que seria per a aquells ciutadans que han vist com el confinament alterava les seves condicions laborals i familiars. La seva tercera condició ja fa setmanes que està sobre la taula i és reclamar que l'Estat validi que aquells ajuntaments que tenen superàvit –fruit dels últims anys d'austeritat imposada– tinguin via lliure per fer-lo servir per a polítiques contra la crisi generada pel covid-19. Actualment no ho poden fer perquè el govern espanyol manté vigent les regles de control que ho impedeixen.

En quart i últim lloc, ERC insisteix que cal reactivar la taula de diàleg entre l'Estat i la Generalitat sobre el conflicte polític de Catalunya. Ja fa dies que els republicans senten paraules del govern espanyol que van en aquesta línia, però no s'acaben de concretar mai. La taula s'ha reunit una sola vegada, el 26 de febrer, i es va haver de suspendre pel virus. Ara, segons ERC, ja no hi ha més excuses per seguir ajornant-la. "La taula de negociació s'ha de descongelar perquè el conflicte polític segueix més vigent que mai", ha resumit Vilalta.

Dubte resolt

Quan dimecres ERC va decidir que votava no a la quarta pròrroga de l'estat d'alarma va sorgir el dubte de si quedava trencat l'acord d'investidura que havia subscrit amb el PSOE el 2 de gener d'aquest any. Malgrat la trencadissa, el partit d'Oriol Junqueras ja feia uns dies que feia senyals que el pacte es mantenia malgrat les turbulències i aquest dilluns la incògnita ha quedat resolta. Esquerra segueix amb la voluntat de ser soci parlamentari del PSOE, però no a qualsevol preu. Vilalta ha explicat que amb el seu no de dimecres van voler enviar-li un missatge al PSOE: "Així, no, senyor Sánchez". És a dir, no a com estava gestionant el govern central l'estat d'alarma, però en cap cas un no definitiu i pel que queda de legislatura si l'executiu socialista canvia les maneres de fer.

L'oferiment d'ERC a Sánchez ja està sobre la taula, però ara el president té més d'on escollir. L'última pròrroga de l'estat d'alarma la va tirar endavant gràcies al suport de Cs i podria tornar a intentar-ho amb la cinquena. Els taronges s'han tornat a oferir. El que queda del tot descartat és que la cinquena pròrroga, que es votarà la setmana que ve, es pugui aprovar amb els vots de Cs i ERC. Aquest dilluns Vilalta ha demanat a Sánchez que eviti "virar a la dreta", cosa que en definitiva és un 'o ells o nosaltres'. O Cs o Esquerra.