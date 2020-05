Rufián retreu a Sánchez menystenir ERC i l'avisa: “Sense diàleg no hi ha legislatura”

ERC està molesta amb el tracte rebut pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a l'hora d'abordar la crisi del covid-19. Aquesta és la principal conclusió que s'ha pogut treure de la intervenció que ha fet aquest dimecres el líder dels republicans a Madrid, Gabriel Rufián, davant del ple del Congrés que votarà prorrogar l'estat d'alarma. ERC votarà no i ho farà perquè se sent menystinguda per Sánchez. També ha fet un avís: si es manté aquesta situació, ERC retirarà el suport més o menys confessable que ha donat al govern espanyol des del mes de gener. "Sense diàleg, simplement, no hi ha legislatura", ha conclòs.

Els republicans han retret al president que "no s'hagi cremat les celles" negociant aquesta quarta pròrroga amb els que "van facilitar el seu accés a la Moncloa". És a dir, amb Esquerra. Per les paraules del republicà, a ERC no li ha molestat tant que s'hagi prorrogat aquesta situació excepcional d'estat d'alarma com que no s'hagi negociat amb ells les condicions de la pròrroga. "Entre negociar l'estat d'alarma amb el PP i Cs o amb nosaltres han escollit els primers", ha lamentat. Per a Rufián, si tan "progressista" és el govern de Sánchez, hauria d'haver prioritzat el diàleg amb ERC. Esquerra considera que, una vegada més en aquest legislatura, el PSOE no ha volgut negociar i simplement els ha presentat la pròrroga amb un "És el que hi ha". "N'estem farts. Els diem que ja n'hi ha prou", ha conclòs.

La imatge de cohesió interna que sempre vol mostrar ERC ha mostrat almenys una fissura en el debat de portes endins sobre l'estat d'alarma. L'exdiputat Joan Tardà va demanar l'abstenció i el partit ha decidit votar no. Rufián, que sempre ha situat Tardà com un dels seus referents, ha hagut de fer equilibris amb aquesta circumstància. "Sí, sempre estaré molt a prop de Joan Tardà", ha proclamat, però sense qüestionar el no d'Esquerra a la pròrroga. Rufián ha semblat més aviat buscar un terme mitjà entre la posició de Tardà i la de la direcció del seu partit: "No estem en contra de la pròrroga, estem en contra de la seva pròrroga [la que ha fet el govern espanyol]", ha resolt.

La majoria de la investidura s'esquerda

Caldrà veure fins a quin punt la votació d'aquest dimecres té transcendència en la legislatura, però les forces que van permetre l'accés de Sánchez a la Moncloa han llançat advertències, tal com també ha fet EH Bildu. La seva portaveu, Mertxe Aizpurua, ha assenyalat que espera que el pacte amb Cs no sigui "l'avantsala de continuar per aquest camí". "Potser guanyarà algun suport, però en perdrà molts. Pactar amb Cs és incompatible amb una sortida progressista i plurinacional", ha afegit Aizpurua. Tanmateix, la líder de Cs, Inés Arrimadas, en la seva intervenció ha apuntat que aquesta votació només fa referència a l'estat d'alarma i que no serveix per enderrocar el govern. "Tothom sap què penso d'aquest govern i seguirà tenint 155 escons [els que sumen el PSOE i Unides Podem]", ha avisat.

Dards també per a JxCat

ERC i JxCat votaran avui junts en contra de la pròrroga de l'estat d'alarma. Tot i això, s'ha pogut veure que les relacions entre socis segueixen sense ser les millors. Rufián ha retret al partit de Quim Torra i Carles Puigdemont que "regalés gratis" la presidència de la Diputació de Barcelona al PSC només "perquè no la tingués ERC". L'independentisme aquest dimecres votarà unit, sí, però algunes ferides continuen sense cicatritzar.

En el primer torn d'intervenció davant la cambra baixa, la líder de JxCat, Laura Borràs, ha obviat els dards dels republicans. Ha mostrat la seva oposició a l'estat d'alarma i ha demanat a Sánchez un "pla B" que passi per "escoltar, aplicar el sentit comú i confiar en un estat vertaderament descentralitzat". "Fa temps que hem perdut la fe", ha lamentat. La CUP també s'ha apuntat a la dinàmica dels retrets. Mireia Vehí ha donat a ERC una benvinguda irònica als contraris a l'estat d'alarma, recordant que fins avui l'havien avalat. Als comuns els ha recriminat pactar a Catalunya uns "pressupostos neoliberals" amb JxCat i a Espanya un estat d'alarma amb Cs. L'independentisme català ha votat unit contra l'estat d'alarma, però ha mostrat les fissures de sempre.