ERC manté el no a l'estat d'alarma després de nous contactes amb el PSOE

ERC negocia des de la setmana passada amb el PSOE la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma, però per ara sense resultats. En les darreres hores s'ha produït un nou contacte entre els dos equips negociadors i els republicans es mantenen en el no. Tot i això, segons fonts republicanes, les converses no estan trencades. Seguiran aquest mateix dilluns.

El partit de d'Oriol Junqueras considera que el PSOE ha tingut un canvi d'actitud i ara, almenys, es presta a negociar, però es mantenen en el no perquè consideren que l'oferta dels socialistes és insuficient. A canvi de donar els seus vots a una cinquena pròrroga, Esquerra reclama que la Generalitat torni a tenir el poder decisori en el desconfinament i que "s'acabi amb el comandament únic" de l'Estat. En concret, volen que el govern espanyol assumeixi que serà l'última pròrroga. A l'espera de l'esborrany de proposta que li facin els socialistes, els republicans reclamen un estat d'alarma "flexible i light" i només per garantir una "mobilitat mínima".

ERC formula unes altres dos demandes. La primera, que es permeti que els ajuntaments puguin fer servir els superàvits pressupostaris que tenen per finalitats socials, i en aquest punt les posicions són pròximes. En canvi, no hi ha acord en les noves prestacions socials que reclama Esquerra, com la del permís retribuït per a la cura d'infants mentre no hi hagi escoles.

"Esquerra es manté a l'espera d'una nova proposta del PSOE, però si no hi ha cap canvi, el vot continuarà sent un no", resumeixen les mateixes fonts.

JxCat posa cinc condicions en la negociació amb el PSOE

Per la seva banda, JxCat també manté el rebuig a la pròrroga de l'estat d'alarma, tot i que s'obre a revisar el sentit del seu vot si el govern espanyol "rectifica" i retorna les competències a la Generalitat. Així ho ha expressat el president del grup, Albert Batet, en una roda de premsa telemàtica, asseverant que JxCat està obert al "diàleg" però no donarà suport "a canvi de res".

En aquest sentit hi ha contactes entre la cap de files a Madrid, Laura Borràs, i el govern espanyol, a través de la vicepresidenta, Carmen Calvo. En aquestes "aproximacions", tal com les ha definit Batet, Borràs ha posat cinc condicions per aconseguir el seu vot: que es reconegui el president, Quim Torra, com a autoritat competent; que s'estableixi una prestació econòmica per als ciutadans que es fan càrrec de persones dependents i no poden tornar a treballar; una nova moratòria d'impostos aquest mes de maig, que es garanteixi el pagament d'ERTOS per part de l'Estat i que també es controli que les línies de crèdit ICO per a empreses i autònoms arribin al seu destinatari.

En relació a un posicionament conjunt amb Esquerra, Batet ha assegurat que el Govern tindria "més força", però també ha tret ferro que acabin votant diferent. "Ja ha passat", ha dit el president del grup parlamentari a Catalunya, recordant que en altres pròrrogues al Congrés JxCat s'hi havia oposat i Esquerra s'havia abstingut.

651x366 La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, acompanyada del president del mateix grup parlamentari, Albert Batet durant una roda de premsa / QUIQUE GARCÍA / EFE La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, acompanyada del president del mateix grup parlamentari, Albert Batet durant una roda de premsa / QUIQUE GARCÍA / EFE

Pel que fa a la convocatòria electoral, JxCat manté que ara només pensa en gestionar la crisi del coronavirus i que, en tot cas, serà el president de la Generalitat qui convoqui les eleccions. No perquè s'avanci al Suprem -que això no ho ha aclarit-, sinó perquè confien en la seva "innocència" i en l'absolució de l'alt tribunal. A més, ha asseverat que amb Esquerra aniran parlant dels diferents escenaris i s'ha mostrat convençut que no hi haurà desacord amb aquest tema.

Ara bé, al ser preguntat si això volia dir que pactaran la data de les eleccions amb els republicans ha matisat que la prerrogativa és del president de la Generalitat i no del Parlament de Catalunya i que, per part dels grups, s'ha de "respectar" les competències que l'Estatut dona al cap de l'executiu, Quim Torra.

En un altre ordre, pel que fa a compareixences pendents al Parlament, Batet ha dit que el grup s'abstindrà en les peticions perquè ho facin Borràs i l'expresident Artur Mas, per la seva gestió a l'Institut de Lletres Catalanes i el cas Palau -respectivament-. Batet ha dit que ja han donat "explicacions" diverses vegades al Parlament sobre aquests assumptes, però que des de JxCat no "s'oposaran" a que ho tornin a fer. "Ells no tenen cap problema en comparèixer si són cridats al Parlament", ha asseverat.