ERC veu "insuficients" les mesures d'Interior contra els agents acusats d'una agressió racista

L'agressió racista d'uns agents dels Mossos d'Esquadra a un jove de 20 anys a Sant Feliu Sasserra (Bages), al qual una gravació feta pública ahir per SOS Racisme demostra que li van dir "mico" i "negre de merda", i fins i tot un dels mossos li deia que marxés més "lluny que de l'Àfrica" mentre un altre reconeixia ser "racista", ha generat un terratrèmol polític a Interior. Esquerra ha fet un comunicat aquest dimarts en què considera "insuficient" el canvi de destí dels sis agents investigats que es va anunciar ahir, i qualifica d'"inadmissible" que no s'hagués pres cap mesura contra ells fins que ahir es va fer pública la gravació.

Els fets, que estan sent investigats pel jutjat d'instrucció número 5 de Manresa, es remunten al 20 de gener del 2019, però el departament no va prendre mesures contra els agents implicats fins ahir, quan es va fer pública una gravació de SOS Racisme i es va anunciar el seu trasllat a una altra zona. "El departament d’Interior no pot mostrar cap tipus de connivència amb els responsables d’aquests comportaments, independentment de les conseqüències penals que hagin d’enfrontar en un futur", remarca ERC en el seu comunicat.

D'aquesta manera ERC i JxCat sumen una nova topada a la llista d'enfrontaments que han protagonitzat en les últimes setmanes, en què uns i altres han qüestionat obertament comportaments de conselleries liderades pels seus socis. Així, des de JxCat s'ha criticat el contracte firmat per Salut amb Ferrovial per fer un rastreig dels contactes de positius per coronavirus, i des d'ERC es va criticar l'ascens de l'inspector Jordi Arasa com a cap dels ARRO.

Tanmateix, en aquest cas ahir JxCat també va fer un comunicat per demanar al departament d'Interior, liderat per Miquel Buch, que forma part de la mateixa formació, "fermesa i determinació per depurar actituds racistes i xenòfobes" dins els Mossos d'Esquadra. JxCat va considerar que els fets denunciats són "inacceptables i impropis" d'una policia democràtica. Per aquest motiu vol que Interior apliqui "mesures proporcionals a la gravetat dels fets" i "depuri responsabilitats, si escau, tan aviat com sigui possible".

L'auditoria per les protestes de la sentència

En el seu comunicat, els republicans defensen també que els fets de Sant Feliu Sasserra "no són aïllats", i remarquen que "la gestió dels comportaments racistes, xenòfobs o violents protagonitzats per agents del cos exigeixen una reflexió que ha d’anar més enllà dels episodis individuals". "Massa sovint el comportament d’alguns dels seus agents ha posat el cos de Mossos d’Esquadra al centre de polèmiques que l’allunyen del que la ciutadania de Catalunya espera i mereix de la seva policia", lamenta ERC.

Per això, els republicans exigeixen també al departament d'Interior que "acceleri la resolució i publicació" de l’auditoria interna que es va anunciar a l'octubre i que havia d'analitzar l'actuació d'alguns agents durant les protestes contra la sentència del Tribunal Suprem als líders independentistes.

Davant de la polèmica, aquest dimarts el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha enviat una carta als agents del cos per referir-se a les vexacions i els insults racistes d'uns policies a un ciutadà el gener del 2019. "Sé que quan vau sentir la gravació vau sentir també vergonya i indignació per una conducta que no ens representa i que atempta contra la professionalitat i la bona feina que quotidianament duem a terme", diu Sallent en la missiva que ha avançat la Cadena SER, en què remarca que es tracta de "casos aïllats" que "perjudiquen enormement" la policia catalana perquè generen "recel" i "desconfiança" entre la ciutadania.