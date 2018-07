ERC guanyaria les eleccions i l'independentisme podria ampliar la majoria al Parlament , segons el CEO

ERC guanyaria les eleccions si es fessin ara mateix, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) fet públic aquest divendres. L'enquesta, realitzada entre el 23 de juny i el 14 juliol a 1.500 persones, indica que els republicans aconseguirien entre 35 i 37 escons (ara en tenen 32), que passarien per davant de Cs, que obtindria 29-30 escons (36), i que JxCat quedaria en tercera posició, passant dels 34 parlamentaris actuals a 27-29.

El PSC es mantindria com a quarta força però, segons el CEO, pujaria de 17 a 19-21 escons. Per darrere quedarien Catalunya en Comú Podem, que aconseguiria entre 8 diputats -els mateixos que té ara- i 10, i la CUP, que doblaria els 4 diputats actuals i passaria també a tenir-ne entre 8 i 10. En última posició quedaria un cop més el PP, que mantindria els 4 escons actuals o en perdria un.

Els canvis en la configuració de forces no fan perdre a l'independentisme la seva majoria. ERC, JxCat i la CUP sumen ara mateix 70 diputats, una xifra que es mantindria o fins i tot es podria ampliar fins a 76. També podria créixer la majoria a favor del dret a decidir -independentistes més comuns-, que quedaria entre els 78 diputats actuals i els 86. Els partits constitucionalistes i contraris a un referèndum (Cs, el PSC i el PP), en canvi, perdrien força i passarien dels 57 escons actuals a 51-55.

ERC amplia distàncies en intenció directa de vot

Pel que fa a la intenció directa de vot, ERC amplia la distància respecte a JxCat i el PSC empata en percentatge amb la llista de Puigdemont. Els republicans obtindrien el 22,8% dels vots (19,8% en l'anterior baròmetre), JxCat el 12,5% (15,6%) i el PSC el 12,1% (7,2%). El director del CEO, Jordi Argelaguet, ha considerat en roda de premsa que l'avantatge de la formació de Junqueras respecte a JxCat podria respondre al fet que "Carles Puigdemont ha tingut uns mesos de menys presència mediàtica, recomanada pels seus advocats".

També en intenció directa de vot, Cs retrocedeix gairebé un punt, del 10,7% al 9,9%, i també cau la intenció directa de vot a Catalunya en Comú Podem i la CUP (del 8,8% al 6,9% i 6,2%, respectivament). El PP es manté força estable (del 2,5% al 2%).

Junqueras i Aragonès, els més ben valorats; Albiol, el pitjor

L'auge d'ERC al baròmetre es correspon amb la valoració que els enquestats fan dels principals líders polítics. Els republicans Oriol Junqueras i Pere Aragonès (exvicepresident i vicepresident del Govern) són els més ben valorats en aquests moments, amb notes de 6,16 i 5,49 sobre 10. L'expresident Carles Puigdemont obté un 5,01 i l'ara cap del Govern, Quim Torra, suspèn amb un 4,89. De la resta de líders només aproven els caps de files de la CUP, Carles Riera (5,44), i dels comuns, Xavier Domènech (5,14).

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, és valorat amb un 4,17, però supera amb escreix la nota que rep la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, amb un 2,57. La pitjor nota al baròmetre és l'1,52 que s'endú el president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol. Pel que fa a segones espases, la portaveu dels comuns al Parlament, Elisenda Alamany, obté un 4,82 de nota, i la ministra Meritxell Batet, encarregada de canalitzar el diàleg amb Catalunya, un 4,89.

La valoració del govern de la Generalitat és d'un 4,31 sobre 10, per sobre del 3,01 que rep el govern espanyol. Argelaguet ha considerat que aquesta última dada podria no ajustar-se del tot a la realitat si tenim en compte que feia molt poc que Pedro Sánchez havia arribat a la Moncloa -tant ell com el seu executiu van prendre possessió a principis de juny.

ERC també guanyaria les eleccions generals

ERC també guanyaria a Catalunya les eleccions al Congrés amb 13-14 escons (ara en té 9) i el PSC i els comuns empatarien en segona posició amb 9 escons cada partit (ara en tenen 12 i 7, respectivament), segons el CEO. El PDECat es quedaria amb 7-8 escons (8), Cs obtindria 6 escons (5) i el PP 2 (6).