ERC es mostra "preocupada" per les càrregues i reclama a Buch que prengui les "decisions oportunes" als Mossos

El conseller d'Interior, Miquel Buch, té sobre la taula l'ultimàtum que li ha donat el president de la Generalitat, Quim Torra, i també la pressió per introduir canvis als Mossos que li arriba des d'ERC. Els republicans, socis de Govern de JxCat, s'han mostrat "molestos i preocupats" per l'actuació policial en les càrregues de dijous a Girona i Terrassa, segons expliquen fonts del partit a l'ARA, i reclamen al conseller que prengui les "decisions oportunes" perquè situacions com aquestes no es tornin a repetir.

El president del grup parlamentari d'Esquerrra, Sergi Sabrià, ja s'ha posat en contacte amb Buch i amb el secretari general d'Interior, Brauli Duart, per demanar-los una reunió en què aclareixin què ha fallat en els últims dispositius policials. Segons les fonts republicans, el principal error ha estat la manca de planificació. Tot i això, ERC no demana obertament el cessament del conseller com, per exemple, sí ha fet la CUP.

Entre els ferits per les càrregues policials hi havies militants del Jovent Republicà -les joventuts d'ERC- i també la diputada de la CUP Maria Sirvent, a qui aquest mateix dijous va visitar una delegació de diputats republicans per interessar-se per la seva situació.