ERC reconeix que no estaven preparats per implementar la República amb un Estat disposat a recórrer a la violència

El Govern no estava preparat per tirar endavant la República després que el Parlament la proclamés el passat 27 d'octubre. Ho va reconèixer aquest cap de setmana la consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, en una entrevista a RAC-1, i ho ha reconegut aquest dilluns el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, si bé ha intriduït un matís rellevant: "El país i el Govern no estaven preparats per fer front a un estat autoritari sense límits a l'hora d'aplicar la repressió i la violència". La violència era una "línia vermella" que l'executiu no estava disposat a assumir, ha explicat Sabrià, que ha afegit que encara que el Govern hagués estat preparat tampoc hauria implementat la República si hagués comportat posar en risc a la ciutadania.

La no violència continuarà guiant les accions de l'independentisme, ha explicat Sabrià, que ha remarcat que no renunciaran als seus principis. Ara bé, els calendaris canvien. "No és una qüestió de terminis, sinó de voluntats i de complicitats", ha assenyalat el portaveu d'ERC en la roda de premsa posterior a la reunió de la permanent nacional del partit. "Aquest no és un tema de calendaris. No renunciarem als nostres principis i continuarem treballant per assolir el nostre objectiu: la independència i donar forma a la república ja proclamada".