ERC lamenta "profundament" la decisió del Suprem i anuncia que recorrerà a les institucions europees

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha lamentat "profundament" la decisió del Tribunal Suprem (TS) de mantenir el president del seu partit, Oriol Junqueras, a la presó i ha anunciat que la formació recorrerà a institucions europees.

En una entrevista a l'ACN, Sabrià ha dit, però, que no els sorprèn aquesta decisió i ha denunciat que jurídicament "no s'aguanta per enlloc". El republicà ha apuntat que la presó preventiva era revisable i que el mateix Junqueras ha tornat a deixar clar que és "un home de pau i que està disposat a treballar en un relació bilateral amb l'Estat per aconseguir els objectius polítics a què ERC mai renunciarà". "No entenem en cap cas la decisió que s'ha pres", ha apuntat.

Cap a Europa

Per això, ha explicat que continuaran "batallant" davant el Tribunal Suprem però que també ho portaran a instàncies europees per aconseguir "com més aviat millor que Junqueras pugui ser a casa seva amb els seus i fent política" pel país.

D'altra banda, Sabrià espera que el que sí que es pugui fer efectiva és la petició de traslladar Junqueras a una presó catalana. Ha dit que això no satisfaria les seves expectatives però sí que permetria una millora "importantíssima" de cara a la seva família i la "garantia" dels seus drets polítics.

La veu de Sergi Sabrià no ha estat l'única que ha reaccionat a la decisió del Suprem, sinó que el diputat republicà al Congrés, Gabriel Rufián, ha avisat que els que han empresonat els consellers i els Jordis algun dia els "veurem davant un tribunal internacional de drets humans".

Carceleros, algún día os veremos frente a un tribunal internacional de derechos humanos. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 5 de enero de 2018

Puigdemont diu que els presos ja són "ostatges"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, també ha reaccionat a la decisió del Tribunal Suprem. En un tuit, Puigdemont ha dit que l'independentisme ha apostat "sempre per la via pacífica i el diàleg" i ha avisat que tant Junqueras com Joaquim Forn i els Jordis "ja no són presos polítics" sinó que "són ostatges".

Hi ha un conflicte a resoldre entre Catalunya i Espanya. Nosaltres hem apostat sempre per la via pacífica i el diàleg. Les urnes han parlat 3 vegades inequívocament. Malgrat això @junqueras és retingut a Estremera. I els Jordis. I en Quim. Ja no són #presospolítics, són ostatges pic.twitter.com/zpv3tb73yX — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 5 de enero de 2018

Marta Pascal, coordinadora general del PDECat, ha reaccionat ràpidament a la decisió del Suprem, i ha dit que "en diuen 'presó preventiva' però és un càstig a qui pensa diferent".

Li diuen presó preventiva però és càstig a qui pensa diferent ☝🏼 No tenia cap sentit quan la van imposar al vicepresident, als consellers i als Jordis. Segueix sense tenir-ne cap ara que la mantenen per a @junqueras. Prou! #llibertatpresospolítics — Marta Pascal (@martapascal) 5 de gener de 2018

Ferran Falcó, també del PDECat, compara les vacances d'Urdangarin a Roma amb la situació de Junqueras.

De costat encara fa més mal. Però en el fons, encara ens fa més forts. #LlibertatPresosPolitics pic.twitter.com/FADdsuL2jx — Ferran Falcó (@ferranfalco) 5 de gener de 2018

Per la seva banda, el número 1 de la CUP, Carles Riera, també ha expressat la seva consternació amb l'empresonament d'Oriol Junqueras. "Dolor, ràbia i indignació", ha lamentat a través de Twitter.

L'exlíder de Podem Albano Dante Fachin també ha volgut mostrar la seva "solidaritat" amb Oriol Junqueras i la seva família a través de Twitter. I ha avisat que s'estan "violant els drets de tothom" i ha interpel·lat "l'esquerra espanyola" perquè reaccioni "de seguida".

Toda la solidaridad con @junqueras y su familia. Dicho esto: que todo el mundo tenga claro que se están violando los derechos de todos y todas. En Catalunya y en el resto del Estado. https://t.co/mwP0QS7sWD La izquierda española debe reaccionar. Ya. — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 5 de enero de 2018

Des de les entitats sobiranistes, Eulàlia Soler, membre de la junta directiva d'Òmnium, ha lamentat aquesta decisió del Tribunal Suprem. "És una decisió que ens entristeix, però ens mantenim ferms demanant la llibertat dels presos", ha afirmat Soler des de la Plaça de la Catedral de Barcelona, on l'entitat ha instal·lat durant tot el matí tres arbres per penjar-hi missatges per als presos.