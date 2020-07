ERC reclama a Torra començar a preparar la pròxima reunió de la taula de diàleg

El futur de la taula de diàleg entre la Generalitat i l'Estat que es va constituir el 26 de febrer i que es va suspendre amb la pandèmia és una incògnita. No té data ni ordre del dia. Com que la part espanyola en aquesta partida, el govern de Pedro Sánchez, continua posant excuses per no fixar-ne una nova data, aquest dilluns ERC ha reclamat començar a fer l'única cosa que depèn de la part catalana: les "reunions preparatòries" entre ERC i JxCat per acordar quins temes hi portarà la Generalitat. La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha demanat al president Quim Torra que no es deixi passar ni un minut més.

Esquerra és l'autora intel·lectual de la taula i ara mateix la principal interessada perquè se celebri, però lamenta que no veu el mateix interès en la resta de les parts. No el veu en el govern espanyol ni tampoc en JxCat, el seu soci de Govern. Per aquest motiu Vilalta ha demanat que la part catalana de la taula –la que formen ERC i JxCat en tant que representants de la Generalitat– es comenci a preparar "al màxim" per garantir la coordinació i "maximitzar la força i la fortalesa". "Encara no hi ha hagut les reunions preparatòries", ha lamentat la dirigent republicana. ERC considera que la Generalitat ha de portar a la pròxima reunió les demandes de l'amnistia i l'autodeterminació i creu que abans s'ha de consensuar bé com es farà.

Quins símptomes detecta ERC per desconfiar de la voluntat de Torra de tornar a dialogar amb l'Estat? El president va anunciar fa dues setmanes que convocaria una cimera de partits i entitats independentistes per abordar com ha de ser aquest diàleg amb el govern espanyol i ara mateix ningú té constància de quan serà. Així, ni la cimera ni la taula tenen data. Tot està aturat. ERC ha reiterat que les dues coses haurien de ser aquest juliol, una petició que de moment no té èxit.

Aquest dilluns Torra ha parlat de la qüestió. Abans que ERC li formulés les demandes, ha insistit que el Govern "sempre" està disposat a seure per parlar i s'ha ofert a acordar un ordre del dia "amb garanties" que inclogui abordar la data per a un referèndum. Tot i això, ni rastre d'alguna data aproximada per convocar cap trobada: ni amb els partits independentistes ni amb l'Estat.

La reunió de la taula de diàleg perilla des de fa setmanes i l'últim obstacle que hi ha posat el govern espanyol és que considera que, tenint en compte que tot fa pensar que hi haurà eleccions catalanes a la tardor, potser la millor opció seria deixar la trobada per a després dels comicis. ERC s'hi nega en rodó. "Les eleccions no es poden utilitzar com a excusa per no reunir la taula de negociació", ha avisat Vilalta. Els republicans lamenten que ni el PSOE ni Podem –els socis de l'executiu estatal– encara no hagin fet "cap proposta política" sobre quina oferta tenen pensada per a Catalunya i conclouen que no poden demorar-ho més.

Eleccions el 4 d'octubre?

Torra s'inclina per convocar eleccions a principis de la tardor, en concret el 4 d'octubre, tot i que públicament encara no n'ha fet referència ni n'ha explicat els detalls. Aquest mateix dilluns ha dit que "no és temps d'especular, sinó de treballar"". ERC continua sense tenir constància dels plans electorals del president i tampoc vol ensenyar les seves cartes del tot. Els republicans són partidaris de no exhaurir la legislatura, però aquest dilluns han evitat aclarir si aquesta seria una data amb què se sentirien còmodes. La seva màxima, ara mateix, és insistir que la millor opció seria que Torra volgués consensuar la data amb ells i Vilalta ha assegurat que, siguin quan siguin, estaran a punt. "Estarem preparats per quan siguin", ha resolt la dirigent republicana.

Esquerra sap que la potestat de fixar una data electoral és exclusiva del president però aquest dilluns li ha formulat dues exigències que no són noves: que no ho supediti "a les enquestes" ni al " calendari de refundació d'un partit polític", en al·lusió al conflicte intern que viu JxCat per la seva reordenació. Les eleccions, siguin quan siguin, seran també un examen de la gestió de la pandèmia que ha fet ERC –els republicans han pilotat algunes de les conselleries més importants–. Avui Vilalta ha defensat el confinament del Segrià i ha avisat que "ningú es pot relaxar" en aquest lluita.

Ara mateix, les dues principals incògnites polítiques de Catalunya són quan seran les eleccions i quan es reunirà la taula de diàleg. De la primera, cada cop n'hi ha més certeses. De la segona, encara cap ni una.